Wiriyanto

MT4L183M7015F11

Wiriyanto
0 inceleme
Güvenilirlik
124 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 182%
OctaFX-Real10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
548
Kârla kapanan işlemler:
276 (50.36%)
Zararla kapanan işlemler:
272 (49.64%)
En iyi işlem:
348.81 USD
En kötü işlem:
-158.31 USD
Brüt kâr:
22 813.71 USD (314 255 pips)
Brüt zarar:
-21 048.07 USD (275 815 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (562.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
764.73 USD (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
41.49%
Maks. mevduat yükü:
21.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.95
Alış işlemleri:
314 (57.30%)
Satış işlemleri:
234 (42.70%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
3.22 USD
Ortalama kâr:
82.66 USD
Ortalama zarar:
-77.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 114.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 114.60 USD (11)
Aylık büyüme:
25.16%
Yıllık tahmin:
305.24%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
229.45 USD
Maksimum:
1 861.30 USD (35.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.53% (1 861.30 USD)
Varlığa göre:
12.78% (94.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 537
XAUUSD 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 1.7K
XAUUSD 95
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 37K
XAUUSD 1.5K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +348.81 USD
En kötü işlem: -158 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +562.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 114.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 8
RoboForex-ECN-2
0.00 × 12
TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 19
VantageInternational-Live 16
0.00 × 3
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.18 × 49
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live06
0.35 × 26
İnceleme yok
2025.01.15 09:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.14 20:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.07 08:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.06 16:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.06 12:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.02 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.21 22:29
A large drawdown may occur on the account again
2024.09.09 18:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.09.09 10:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.22 13:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.17 08:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.15 18:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.10 18:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.08 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.05 15:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.03.13 18:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.03.08 19:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.08.23 22:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2023.08.04 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.28 18:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MT4L183M7015F11
Ayda 30 USD
182%
0
0
USD
1.2K
USD
124
97%
548
50%
41%
1.08
3.22
USD
75%
1:500
