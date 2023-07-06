- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
548
Kârla kapanan işlemler:
276 (50.36%)
Zararla kapanan işlemler:
272 (49.64%)
En iyi işlem:
348.81 USD
En kötü işlem:
-158.31 USD
Brüt kâr:
22 813.71 USD (314 255 pips)
Brüt zarar:
-21 048.07 USD (275 815 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (562.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
764.73 USD (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
41.49%
Maks. mevduat yükü:
21.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.95
Alış işlemleri:
314 (57.30%)
Satış işlemleri:
234 (42.70%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
3.22 USD
Ortalama kâr:
82.66 USD
Ortalama zarar:
-77.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 114.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 114.60 USD (11)
Aylık büyüme:
25.16%
Yıllık tahmin:
305.24%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
229.45 USD
Maksimum:
1 861.30 USD (35.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.53% (1 861.30 USD)
Varlığa göre:
12.78% (94.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100
|537
|XAUUSD
|11
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100
|1.7K
|XAUUSD
|95
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100
|37K
|XAUUSD
|1.5K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +348.81 USD
En kötü işlem: -158 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +562.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 114.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 8
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 12
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 19
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.18 × 49
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|0.35 × 26
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
182%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
124
97%
548
50%
41%
1.08
3.22
USD
USD
75%
1:500