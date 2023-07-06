SignauxSections
Wiriyanto

MT4L183M7015F11

Wiriyanto
0 avis
Fiabilité
123 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 200%
OctaFX-Real10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
547
Bénéfice trades:
276 (50.45%)
Perte trades:
271 (49.54%)
Meilleure transaction:
348.81 USD
Pire transaction:
-158.31 USD
Bénéfice brut:
22 813.71 USD (314 255 pips)
Perte brute:
-20 969.11 USD (274 828 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (562.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
764.73 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
41.49%
Charge de dépôt maximale:
21.03%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
0.99
Longs trades:
314 (57.40%)
Courts trades:
233 (42.60%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
3.37 USD
Bénéfice moyen:
82.66 USD
Perte moyenne:
-77.38 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-1 114.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 114.60 USD (11)
Croissance mensuelle:
23.12%
Prévision annuelle:
280.56%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
229.45 USD
Maximal:
1 861.30 USD (35.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
74.53% (1 861.30 USD)
Par fonds propres:
12.78% (94.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 536
XAUUSD 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 1.7K
XAUUSD 95
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 38K
XAUUSD 1.5K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +348.81 USD
Pire transaction: -158 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +562.35 USD
Perte consécutive maximale: -1 114.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 8
RoboForex-ECN-2
0.00 × 12
TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 19
VantageInternational-Live 16
0.00 × 3
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.18 × 49
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live06
0.35 × 26
49 plus...
Aucun avis
2025.01.15 09:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.14 20:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.07 08:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.06 16:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.06 12:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.02 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.21 22:29
A large drawdown may occur on the account again
2024.09.09 18:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.09.09 10:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.22 13:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.17 08:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.15 18:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.10 18:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.08 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.05 15:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.03.13 18:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.03.08 19:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.08.23 22:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2023.08.04 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.28 18:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.