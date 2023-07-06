SegnaliSezioni
Wiriyanto

MT4L183M7015F11

Wiriyanto
0 recensioni
Affidabilità
124 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 182%
OctaFX-Real10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
548
Profit Trade:
276 (50.36%)
Loss Trade:
272 (49.64%)
Best Trade:
348.81 USD
Worst Trade:
-158.31 USD
Profitto lordo:
22 813.71 USD (314 255 pips)
Perdita lorda:
-21 048.07 USD (275 815 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (562.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
764.73 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
41.49%
Massimo carico di deposito:
21.03%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
314 (57.30%)
Short Trade:
234 (42.70%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
3.22 USD
Profitto medio:
82.66 USD
Perdita media:
-77.38 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 114.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 114.60 USD (11)
Crescita mensile:
25.16%
Previsione annuale:
305.24%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
229.45 USD
Massimale:
1 861.30 USD (35.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.53% (1 861.30 USD)
Per equità:
12.78% (94.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 537
XAUUSD 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 1.7K
XAUUSD 95
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 37K
XAUUSD 1.5K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +348.81 USD
Worst Trade: -158 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +562.35 USD
Massima perdita consecutiva: -1 114.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 8
RoboForex-ECN-2
0.00 × 12
TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 19
VantageInternational-Live 16
0.00 × 3
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.18 × 49
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live06
0.35 × 26
49 più
Non ci sono recensioni
2025.01.15 09:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.14 20:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.07 08:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.06 16:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.06 12:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.02 15:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.10.21 22:29
A large drawdown may occur on the account again
2024.09.09 18:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.09.09 10:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.22 13:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.17 08:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.15 18:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.10 18:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.08 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.05 15:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.03.13 18:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.03.08 19:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2023.08.23 22:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2023.08.04 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.28 18:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MT4L183M7015F11
30USD al mese
182%
0
0
USD
1.2K
USD
124
97%
548
50%
41%
1.08
3.22
USD
75%
1:500
