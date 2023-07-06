- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
548
Profit Trade:
276 (50.36%)
Loss Trade:
272 (49.64%)
Best Trade:
348.81 USD
Worst Trade:
-158.31 USD
Profitto lordo:
22 813.71 USD (314 255 pips)
Perdita lorda:
-21 048.07 USD (275 815 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (562.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
764.73 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
41.49%
Massimo carico di deposito:
21.03%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
314 (57.30%)
Short Trade:
234 (42.70%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
3.22 USD
Profitto medio:
82.66 USD
Perdita media:
-77.38 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 114.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 114.60 USD (11)
Crescita mensile:
25.16%
Previsione annuale:
305.24%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
229.45 USD
Massimale:
1 861.30 USD (35.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.53% (1 861.30 USD)
Per equità:
12.78% (94.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|537
|XAUUSD
|11
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|1.7K
|XAUUSD
|95
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|37K
|XAUUSD
|1.5K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +348.81 USD
Worst Trade: -158 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +562.35 USD
Massima perdita consecutiva: -1 114.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 8
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 12
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 19
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.18 × 49
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|0.35 × 26
49 più
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
182%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
124
97%
548
50%
41%
1.08
3.22
USD
USD
75%
1:500