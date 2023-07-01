- Büyüme
İşlemler:
648
Kârla kapanan işlemler:
500 (77.16%)
Zararla kapanan işlemler:
148 (22.84%)
En iyi işlem:
128.47 USD
En kötü işlem:
-35.73 USD
Brüt kâr:
2 202.25 USD (122 073 pips)
Brüt zarar:
-1 092.06 USD (83 095 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (36.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
217.51 USD (5)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
69.86%
Maks. mevduat yükü:
10.98%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
7.39
Alış işlemleri:
419 (64.66%)
Satış işlemleri:
229 (35.34%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
1.71 USD
Ortalama kâr:
4.40 USD
Ortalama zarar:
-7.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-150.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-150.15 USD (6)
Aylık büyüme:
2.07%
Yıllık tahmin:
28.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
59.11 USD
Maksimum:
150.15 USD (8.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.09% (135.46 USD)
Varlığa göre:
50.31% (610.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|648
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|39K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +128.47 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +36.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -150.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live19" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.22 × 18
|
TradeMaxGlobal-Live7
|0.23 × 13
|
ICMarketsSC-Live06
|0.25 × 12
|
FPMarkets-Live
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live03
|0.43 × 89
|
VantageFXInternational-Live 1
|0.50 × 6
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.50 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.54 × 13
|
ICMarkets-Live09
|0.56 × 52
|
ICMarkets-Live14
|0.58 × 130
|
ICMarkets-Live06
|0.64 × 75
by: Avatar Trading Househttps://forex-signalshub.com/
Risk Caution: At Avatar Trading House, we share knowledge and showcase of retail forex trading strategies to show that making a profit is possible. However, we can’t take responsibility for any profits or losses you might experience. Forex trading carries significant risks, so please be careful and make your own informed decisions. Happy trading!
