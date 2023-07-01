SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Avatar 7 Swing Trading
Thiti Bunsin

Avatar 7 Swing Trading

Thiti Bunsin
0 inceleme
Güvenilirlik
117 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 129%
ICMarketsSC-Live19
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
648
Kârla kapanan işlemler:
500 (77.16%)
Zararla kapanan işlemler:
148 (22.84%)
En iyi işlem:
128.47 USD
En kötü işlem:
-35.73 USD
Brüt kâr:
2 202.25 USD (122 073 pips)
Brüt zarar:
-1 092.06 USD (83 095 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (36.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
217.51 USD (5)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
69.86%
Maks. mevduat yükü:
10.98%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
7.39
Alış işlemleri:
419 (64.66%)
Satış işlemleri:
229 (35.34%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
1.71 USD
Ortalama kâr:
4.40 USD
Ortalama zarar:
-7.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-150.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-150.15 USD (6)
Aylık büyüme:
2.07%
Yıllık tahmin:
28.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
59.11 USD
Maksimum:
150.15 USD (8.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.09% (135.46 USD)
Varlığa göre:
50.31% (610.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 648
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +128.47 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +36.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -150.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live19" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.22 × 18
TradeMaxGlobal-Live7
0.23 × 13
ICMarketsSC-Live06
0.25 × 12
FPMarkets-Live
0.29 × 7
ICMarkets-Live03
0.43 × 89
VantageFXInternational-Live 1
0.50 × 6
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.54 × 13
ICMarkets-Live09
0.56 × 52
ICMarkets-Live14
0.58 × 130
ICMarkets-Live06
0.64 × 75
86 daha fazla...
by: Avatar Trading House

https://forex-signalshub.com/

Risk Caution: At Avatar Trading House, we share knowledge and showcase of retail forex trading strategies to show that making a profit is possible. However, we can’t take responsibility for any profits or losses you might experience. Forex trading carries significant risks, so please be careful and make your own informed decisions. Happy trading!


İnceleme yok
2025.08.25 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 22:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.21 12:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 18:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 17:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 11:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 08:53
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.02.24 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.19 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.24 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 16:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 10:44
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 10:44
A large drawdown may occur on the account again
2024.11.05 18:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.