SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Avatar 7 Swing Trading
Thiti Bunsin

Avatar 7 Swing Trading

Thiti Bunsin
0 avis
Fiabilité
117 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 129%
ICMarketsSC-Live19
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
648
Bénéfice trades:
500 (77.16%)
Perte trades:
148 (22.84%)
Meilleure transaction:
128.47 USD
Pire transaction:
-35.73 USD
Bénéfice brut:
2 202.25 USD (122 073 pips)
Perte brute:
-1 092.06 USD (83 095 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (36.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
217.51 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
69.86%
Charge de dépôt maximale:
10.98%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
7.39
Longs trades:
419 (64.66%)
Courts trades:
229 (35.34%)
Facteur de profit:
2.02
Rendement attendu:
1.71 USD
Bénéfice moyen:
4.40 USD
Perte moyenne:
-7.38 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-150.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-150.15 USD (6)
Croissance mensuelle:
2.35%
Prévision annuelle:
28.47%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
59.11 USD
Maximal:
150.15 USD (8.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.09% (135.46 USD)
Par fonds propres:
50.31% (610.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 648
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +128.47 USD
Pire transaction: -36 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +36.88 USD
Perte consécutive maximale: -150.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live19" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.22 × 18
TradeMaxGlobal-Live7
0.23 × 13
ICMarketsSC-Live06
0.25 × 12
FPMarkets-Live
0.29 × 7
ICMarkets-Live03
0.43 × 89
VantageFXInternational-Live 1
0.50 × 6
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.54 × 13
ICMarkets-Live09
0.56 × 52
ICMarkets-Live14
0.58 × 130
ICMarkets-Live06
0.64 × 75
86 plus...
by: Avatar Trading House

https://forex-signalshub.com/

Risk Caution: At Avatar Trading House, we share knowledge and showcase of retail forex trading strategies to show that making a profit is possible. However, we can’t take responsibility for any profits or losses you might experience. Forex trading carries significant risks, so please be careful and make your own informed decisions. Happy trading!


Aucun avis
2025.08.25 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 22:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.21 12:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 18:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 17:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 11:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 08:53
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.02.24 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.19 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.24 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 16:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 10:44
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 10:44
A large drawdown may occur on the account again
2024.11.05 18:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
