Segnali / MetaTrader 4 / Avatar 7 Swing Trading
Thiti Bunsin

Avatar 7 Swing Trading

Thiti Bunsin
0 recensioni
Affidabilità
117 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 129%
ICMarketsSC-Live19
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
648
Profit Trade:
500 (77.16%)
Loss Trade:
148 (22.84%)
Best Trade:
128.47 USD
Worst Trade:
-35.73 USD
Profitto lordo:
2 202.25 USD (122 073 pips)
Perdita lorda:
-1 092.06 USD (83 095 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (36.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
217.51 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
69.86%
Massimo carico di deposito:
10.98%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
7.39
Long Trade:
419 (64.66%)
Short Trade:
229 (35.34%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
1.71 USD
Profitto medio:
4.40 USD
Perdita media:
-7.38 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-150.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-150.15 USD (6)
Crescita mensile:
2.14%
Previsione annuale:
28.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
59.11 USD
Massimale:
150.15 USD (8.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.09% (135.46 USD)
Per equità:
50.31% (610.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 648
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +128.47 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +36.88 USD
Massima perdita consecutiva: -150.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live19" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.22 × 18
TradeMaxGlobal-Live7
0.23 × 13
ICMarketsSC-Live06
0.25 × 12
FPMarkets-Live
0.29 × 7
ICMarkets-Live03
0.43 × 89
VantageFXInternational-Live 1
0.50 × 6
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 8
ICMarketsSC-Live05
0.54 × 13
ICMarkets-Live09
0.56 × 52
ICMarkets-Live14
0.58 × 130
ICMarkets-Live06
0.64 × 75
86 più
by: Avatar Trading House

https://forex-signalshub.com/

Risk Caution: At Avatar Trading House, we share knowledge and showcase of retail forex trading strategies to show that making a profit is possible. However, we can’t take responsibility for any profits or losses you might experience. Forex trading carries significant risks, so please be careful and make your own informed decisions. Happy trading!


2025.08.25 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 22:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.04.21 12:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.02 18:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 17:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 11:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 08:53
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.02.24 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.19 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.24 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 16:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 10:44
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.11.22 10:44
A large drawdown may occur on the account again
2024.11.05 18:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Avatar 7 Swing Trading
30USD al mese
129%
0
0
USD
2.1K
USD
117
100%
648
77%
70%
2.01
1.71
USD
50%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.