- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
648
Profit Trade:
500 (77.16%)
Loss Trade:
148 (22.84%)
Best Trade:
128.47 USD
Worst Trade:
-35.73 USD
Profitto lordo:
2 202.25 USD (122 073 pips)
Perdita lorda:
-1 092.06 USD (83 095 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (36.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
217.51 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
69.86%
Massimo carico di deposito:
10.98%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
7.39
Long Trade:
419 (64.66%)
Short Trade:
229 (35.34%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
1.71 USD
Profitto medio:
4.40 USD
Perdita media:
-7.38 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-150.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-150.15 USD (6)
Crescita mensile:
2.14%
Previsione annuale:
28.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
59.11 USD
Massimale:
150.15 USD (8.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.09% (135.46 USD)
Per equità:
50.31% (610.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|648
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|39K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +128.47 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +36.88 USD
Massima perdita consecutiva: -150.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live19" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.22 × 18
|
TradeMaxGlobal-Live7
|0.23 × 13
|
ICMarketsSC-Live06
|0.25 × 12
|
FPMarkets-Live
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live03
|0.43 × 89
|
VantageFXInternational-Live 1
|0.50 × 6
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.50 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|0.54 × 13
|
ICMarkets-Live09
|0.56 × 52
|
ICMarkets-Live14
|0.58 × 130
|
ICMarkets-Live06
|0.64 × 75
by: Avatar Trading Househttps://forex-signalshub.com/
Risk Caution: At Avatar Trading House, we share knowledge and showcase of retail forex trading strategies to show that making a profit is possible. However, we can’t take responsibility for any profits or losses you might experience. Forex trading carries significant risks, so please be careful and make your own informed decisions. Happy trading!
