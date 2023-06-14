SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / XM01
Priscila Lopes Dasilva

XM01

Priscila Lopes Dasilva
0 inceleme
Güvenilirlik
130 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 113%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16 433
Kârla kapanan işlemler:
11 793 (71.76%)
Zararla kapanan işlemler:
4 640 (28.24%)
En iyi işlem:
65.24 USD
En kötü işlem:
-85.63 USD
Brüt kâr:
8 075.94 USD (1 595 900 pips)
Brüt zarar:
-4 617.92 USD (1 195 244 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
231 (220.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
323.23 USD (13)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
98.74%
Maks. mevduat yükü:
129.40%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
148
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.76
Alış işlemleri:
7 462 (45.41%)
Satış işlemleri:
8 971 (54.59%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
0.68 USD
Ortalama zarar:
-1.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-75.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-312.80 USD (22)
Aylık büyüme:
5.93%
Yıllık tahmin:
72.29%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.90 USD
Maksimum:
511.75 USD (10.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.41% (511.75 USD)
Varlığa göre:
97.71% (5 409.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDmicro 8510
EURUSDmicro 7000
EURGBPmicro 828
AUDCADmicro 95
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDmicro 1.7K
EURUSDmicro 1.5K
EURGBPmicro 199
AUDCADmicro 24
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDmicro 200K
EURUSDmicro 200K
EURGBPmicro 2.1K
AUDCADmicro 4.1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +65.24 USD
En kötü işlem: -86 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +220.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -75.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 36" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

