Priscila Lopes Dasilva

XM01

Priscila Lopes Dasilva
0 avis
Fiabilité
130 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 113%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
16 433
Bénéfice trades:
11 793 (71.76%)
Perte trades:
4 640 (28.24%)
Meilleure transaction:
65.24 USD
Pire transaction:
-85.63 USD
Bénéfice brut:
8 075.94 USD (1 595 900 pips)
Perte brute:
-4 617.92 USD (1 195 244 pips)
Gains consécutifs maximales:
231 (220.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
323.23 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
98.74%
Charge de dépôt maximale:
129.40%
Dernier trade:
13 il y a des minutes
Trades par semaine:
173
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
6.76
Longs trades:
7 462 (45.41%)
Courts trades:
8 971 (54.59%)
Facteur de profit:
1.75
Rendement attendu:
0.21 USD
Bénéfice moyen:
0.68 USD
Perte moyenne:
-1.00 USD
Pertes consécutives maximales:
34 (-75.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-312.80 USD (22)
Croissance mensuelle:
6.15%
Prévision annuelle:
75.93%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.90 USD
Maximal:
511.75 USD (10.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.41% (511.75 USD)
Par fonds propres:
97.71% (5 409.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDmicro 8510
EURUSDmicro 7000
EURGBPmicro 828
AUDCADmicro 95
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDmicro 1.7K
EURUSDmicro 1.5K
EURGBPmicro 199
AUDCADmicro 24
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDmicro 200K
EURUSDmicro 200K
EURGBPmicro 2.1K
AUDCADmicro 4.1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +65.24 USD
Pire transaction: -86 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +220.76 USD
Perte consécutive maximale: -75.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 36" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 05:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 04:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 10:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 10:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 09:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 08:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 20:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 16:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
XM01
30 USD par mois
113%
0
0
USD
6.7K
USD
130
93%
16 433
71%
99%
1.74
0.21
USD
98%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.