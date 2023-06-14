SegnaliSezioni
Priscila Lopes Dasilva

XM01

Priscila Lopes Dasilva
0 recensioni
Affidabilità
130 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 113%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16 433
Profit Trade:
11 793 (71.76%)
Loss Trade:
4 640 (28.24%)
Best Trade:
65.24 USD
Worst Trade:
-85.63 USD
Profitto lordo:
8 075.94 USD (1 595 900 pips)
Perdita lorda:
-4 617.92 USD (1 195 244 pips)
Vincite massime consecutive:
231 (220.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
323.23 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
98.74%
Massimo carico di deposito:
129.40%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
148
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.76
Long Trade:
7 462 (45.41%)
Short Trade:
8 971 (54.59%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
0.68 USD
Perdita media:
-1.00 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-75.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-312.80 USD (22)
Crescita mensile:
6.07%
Previsione annuale:
75.93%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.90 USD
Massimale:
511.75 USD (10.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.41% (511.75 USD)
Per equità:
97.71% (5 409.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDmicro 8510
EURUSDmicro 7000
EURGBPmicro 828
AUDCADmicro 95
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDmicro 1.7K
EURUSDmicro 1.5K
EURGBPmicro 199
AUDCADmicro 24
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDmicro 200K
EURUSDmicro 200K
EURGBPmicro 2.1K
AUDCADmicro 4.1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +65.24 USD
Worst Trade: -86 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +220.76 USD
Massima perdita consecutiva: -75.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 36" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.