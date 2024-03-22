Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge07 0.00 × 1 ICMarkets-Live06 0.00 × 1 Axi-US05-Live 0.00 × 3 FBS-Real-2 0.00 × 2 Exness-Real9 0.00 × 1 VantageInternational-Live 9 0.00 × 1 EGlobalTrade-Classic3 0.00 × 3 Coinexx-Live 0.00 × 5 OctaFX-Real5 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live14 0.12 × 17 ICMarkets-Live07 0.15 × 20 ICMarkets-Live11 0.17 × 18 Alpari-Pro.ECN3 0.18 × 28 ICMarkets-Live17 0.20 × 25 Exness-Real14 0.21 × 75 Coinexx-Demo 0.25 × 76 Tradeview-Live 0.28 × 102 ICMarketsSC-Live33 0.33 × 15 FusionMarkets-Live 0.40 × 35 ICMarkets-Live08 0.40 × 5 ICMarketsSC-Live09 0.46 × 167 ICMarkets-Live05 0.52 × 85 ICMarketsSC-Live17 0.58 × 493 ICMarketsSC-Live27 0.63 × 1747 ICMarketsSC-Live03 0.64 × 1278 230 daha fazla...