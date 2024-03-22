SinyallerBölümler
Iskandi Kwan

Restakers

Iskandi Kwan
4 inceleme
Güvenilirlik
121 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 329%
ICMarketsSC-Live20
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
541
Kârla kapanan işlemler:
267 (49.35%)
Zararla kapanan işlemler:
274 (50.65%)
En iyi işlem:
19.04 USD
En kötü işlem:
-7.07 USD
Brüt kâr:
611.62 USD (68 499 pips)
Brüt zarar:
-473.98 USD (50 707 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (33.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.55 USD (7)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
19.43%
Maks. mevduat yükü:
17.04%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
4.60
Alış işlemleri:
266 (49.17%)
Satış işlemleri:
275 (50.83%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.25 USD
Ortalama kâr:
2.29 USD
Ortalama zarar:
-1.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-18.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.73 USD (8)
Aylık büyüme:
2.63%
Yıllık tahmin:
31.92%
Algo alım-satım:
53%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.69 USD
Maksimum:
29.93 USD (14.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.72% (29.93 USD)
Varlığa göre:
16.36% (15.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 123
AUDUSD 60
NZDUSD 44
GBPAUD 41
USDCHF 35
EURAUD 33
GBPCHF 23
GBPUSD 18
AUDNZD 18
NZDJPY 16
USDJPY 16
EURNZD 15
EURCHF 13
GBPNZD 13
AUDJPY 12
USDCAD 9
AUDCHF 8
CADJPY 8
EURGBP 7
EURJPY 6
CADCHF 5
CHFJPY 4
AUDCAD 3
EURCAD 3
XAUUSD 2
GBPCAD 2
NZDCAD 2
NZDCHF 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 53
AUDUSD 69
NZDUSD 25
GBPAUD 2
USDCHF -3
EURAUD -6
GBPCHF 7
GBPUSD 4
AUDNZD -12
NZDJPY 0
USDJPY -2
EURNZD 11
EURCHF 4
GBPNZD -15
AUDJPY 17
USDCAD 2
AUDCHF 3
CADJPY -5
EURGBP 1
EURJPY 8
CADCHF -5
CHFJPY -10
AUDCAD 2
EURCAD -4
XAUUSD -9
GBPCAD 2
NZDCAD -1
NZDCHF -1
GBPJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 6.4K
AUDUSD 7.4K
NZDUSD 2.8K
GBPAUD 306
USDCHF 75
EURAUD -513
GBPCHF 674
GBPUSD 507
AUDNZD -1.6K
NZDJPY 271
USDJPY -140
EURNZD 2K
EURCHF 369
GBPNZD -2.4K
AUDJPY 2.6K
USDCAD 417
AUDCHF 356
CADJPY -583
EURGBP 107
EURJPY 1.4K
CADCHF -379
CHFJPY -1.4K
AUDCAD 352
EURCAD -555
XAUUSD -865
GBPCAD 372
NZDCAD -49
NZDCHF -34
GBPJPY -44
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.04 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +33.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 3
FBS-Real-2
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 5
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.12 × 17
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
ICMarkets-Live11
0.17 × 18
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
Coinexx-Demo
0.25 × 76
Tradeview-Live
0.28 × 102
ICMarketsSC-Live33
0.33 × 15
FusionMarkets-Live
0.40 × 35
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.46 × 167
ICMarkets-Live05
0.52 × 85
ICMarketsSC-Live17
0.58 × 493
ICMarketsSC-Live27
0.63 × 1747
ICMarketsSC-Live03
0.64 × 1278
Feb 2025

GBP/AUD - Full automatic

waiting for rejection

one trade a day (if there is a rejection)

2025.09.09 07:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 08:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.27 17:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 07:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 12:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.21 08:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 06:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 12:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 10:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 09:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 14:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.09 04:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.28 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
