İşlemler:
541
Kârla kapanan işlemler:
267 (49.35%)
Zararla kapanan işlemler:
274 (50.65%)
En iyi işlem:
19.04 USD
En kötü işlem:
-7.07 USD
Brüt kâr:
611.62 USD (68 499 pips)
Brüt zarar:
-473.98 USD (50 707 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (33.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.55 USD (7)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
19.43%
Maks. mevduat yükü:
17.04%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
4.60
Alış işlemleri:
266 (49.17%)
Satış işlemleri:
275 (50.83%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.25 USD
Ortalama kâr:
2.29 USD
Ortalama zarar:
-1.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-18.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.73 USD (8)
Aylık büyüme:
2.63%
Yıllık tahmin:
31.92%
Algo alım-satım:
53%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.69 USD
Maksimum:
29.93 USD (14.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.72% (29.93 USD)
Varlığa göre:
16.36% (15.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|123
|AUDUSD
|60
|NZDUSD
|44
|GBPAUD
|41
|USDCHF
|35
|EURAUD
|33
|GBPCHF
|23
|GBPUSD
|18
|AUDNZD
|18
|NZDJPY
|16
|USDJPY
|16
|EURNZD
|15
|EURCHF
|13
|GBPNZD
|13
|AUDJPY
|12
|USDCAD
|9
|AUDCHF
|8
|CADJPY
|8
|EURGBP
|7
|EURJPY
|6
|CADCHF
|5
|CHFJPY
|4
|AUDCAD
|3
|EURCAD
|3
|XAUUSD
|2
|GBPCAD
|2
|NZDCAD
|2
|NZDCHF
|1
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|53
|AUDUSD
|69
|NZDUSD
|25
|GBPAUD
|2
|USDCHF
|-3
|EURAUD
|-6
|GBPCHF
|7
|GBPUSD
|4
|AUDNZD
|-12
|NZDJPY
|0
|USDJPY
|-2
|EURNZD
|11
|EURCHF
|4
|GBPNZD
|-15
|AUDJPY
|17
|USDCAD
|2
|AUDCHF
|3
|CADJPY
|-5
|EURGBP
|1
|EURJPY
|8
|CADCHF
|-5
|CHFJPY
|-10
|AUDCAD
|2
|EURCAD
|-4
|XAUUSD
|-9
|GBPCAD
|2
|NZDCAD
|-1
|NZDCHF
|-1
|GBPJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|6.4K
|AUDUSD
|7.4K
|NZDUSD
|2.8K
|GBPAUD
|306
|USDCHF
|75
|EURAUD
|-513
|GBPCHF
|674
|GBPUSD
|507
|AUDNZD
|-1.6K
|NZDJPY
|271
|USDJPY
|-140
|EURNZD
|2K
|EURCHF
|369
|GBPNZD
|-2.4K
|AUDJPY
|2.6K
|USDCAD
|417
|AUDCHF
|356
|CADJPY
|-583
|EURGBP
|107
|EURJPY
|1.4K
|CADCHF
|-379
|CHFJPY
|-1.4K
|AUDCAD
|352
|EURCAD
|-555
|XAUUSD
|-865
|GBPCAD
|372
|NZDCAD
|-49
|NZDCHF
|-34
|GBPJPY
|-44
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.04 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +33.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live07
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live11
|0.17 × 18
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.18 × 28
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 25
|
Exness-Real14
|0.21 × 75
|
Coinexx-Demo
|0.25 × 76
|
Tradeview-Live
|0.28 × 102
|
ICMarketsSC-Live33
|0.33 × 15
|
FusionMarkets-Live
|0.40 × 35
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.46 × 167
|
ICMarkets-Live05
|0.52 × 85
|
ICMarketsSC-Live17
|0.58 × 493
|
ICMarketsSC-Live27
|0.63 × 1747
|
ICMarketsSC-Live03
|0.64 × 1278
Feb 2025
GBP/AUD - Full automatic
waiting for rejection
one trade a day (if there is a rejection)
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
329%
0
0
USD
USD
46
USD
USD
121
53%
541
49%
19%
1.29
0.25
USD
USD
30%
1:500
VX分享：17812132503
Good signal
怎么设置跟单手数大小值
今天第一天订阅