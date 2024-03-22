SignauxSections
Iskandi Kwan

Restakers

Iskandi Kwan
4 avis
Fiabilité
121 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 329%
ICMarketsSC-Live20
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
541
Bénéfice trades:
267 (49.35%)
Perte trades:
274 (50.65%)
Meilleure transaction:
19.04 USD
Pire transaction:
-7.07 USD
Bénéfice brut:
611.62 USD (68 499 pips)
Perte brute:
-473.98 USD (50 707 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (33.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
42.55 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
19.43%
Charge de dépôt maximale:
17.04%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
4.60
Longs trades:
266 (49.17%)
Courts trades:
275 (50.83%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.25 USD
Bénéfice moyen:
2.29 USD
Perte moyenne:
-1.73 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-18.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-21.73 USD (8)
Croissance mensuelle:
9.90%
Prévision annuelle:
120.08%
Algo trading:
53%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.69 USD
Maximal:
29.93 USD (14.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.72% (29.93 USD)
Par fonds propres:
16.36% (15.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 123
AUDUSD 60
NZDUSD 44
GBPAUD 41
USDCHF 35
EURAUD 33
GBPCHF 23
GBPUSD 18
AUDNZD 18
NZDJPY 16
USDJPY 16
EURNZD 15
EURCHF 13
GBPNZD 13
AUDJPY 12
USDCAD 9
AUDCHF 8
CADJPY 8
EURGBP 7
EURJPY 6
CADCHF 5
CHFJPY 4
AUDCAD 3
EURCAD 3
XAUUSD 2
GBPCAD 2
NZDCAD 2
NZDCHF 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 53
AUDUSD 69
NZDUSD 25
GBPAUD 2
USDCHF -3
EURAUD -6
GBPCHF 7
GBPUSD 4
AUDNZD -12
NZDJPY 0
USDJPY -2
EURNZD 11
EURCHF 4
GBPNZD -15
AUDJPY 17
USDCAD 2
AUDCHF 3
CADJPY -5
EURGBP 1
EURJPY 8
CADCHF -5
CHFJPY -10
AUDCAD 2
EURCAD -4
XAUUSD -9
GBPCAD 2
NZDCAD -1
NZDCHF -1
GBPJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 6.4K
AUDUSD 7.4K
NZDUSD 2.8K
GBPAUD 306
USDCHF 75
EURAUD -513
GBPCHF 674
GBPUSD 507
AUDNZD -1.6K
NZDJPY 271
USDJPY -140
EURNZD 2K
EURCHF 369
GBPNZD -2.4K
AUDJPY 2.6K
USDCAD 417
AUDCHF 356
CADJPY -583
EURGBP 107
EURJPY 1.4K
CADCHF -379
CHFJPY -1.4K
AUDCAD 352
EURCAD -555
XAUUSD -865
GBPCAD 372
NZDCAD -49
NZDCHF -34
GBPJPY -44
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.04 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +33.52 USD
Perte consécutive maximale: -18.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live20" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 3
FBS-Real-2
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 5
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.12 × 17
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
ICMarkets-Live11
0.17 × 18
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
Coinexx-Demo
0.25 × 76
Tradeview-Live
0.28 × 102
ICMarketsSC-Live33
0.33 × 15
FusionMarkets-Live
0.40 × 35
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.46 × 167
ICMarkets-Live05
0.52 × 85
ICMarketsSC-Live17
0.58 × 493
ICMarketsSC-Live27
0.63 × 1747
ICMarketsSC-Live03
0.64 × 1278
230 plus...
Feb 2025

GBP/AUD - Full automatic

waiting for rejection

one trade a day (if there is a rejection)

Note moyenne:
linghongyi
354
linghongyi 2024.03.22 00:23 
 

VX分享：17812132503

Puck1969
401
Puck1969 2024.02.27 19:10 
 

Good signal

Wei Yi Deng
225
Wei Yi Deng 2024.01.11 10:56 
 

怎么设置跟单手数大小值

qwe197068
503
qwe197068 2023.10.25 11:59 
 

今天第一天订阅

2025.09.09 07:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 08:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.27 17:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 07:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 07:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 12:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.21 08:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 06:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 12:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 10:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 09:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 14:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.09 04:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.28 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
