- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
541
Profit Trade:
267 (49.35%)
Loss Trade:
274 (50.65%)
Best Trade:
19.04 USD
Worst Trade:
-7.07 USD
Profitto lordo:
611.62 USD (68 499 pips)
Perdita lorda:
-473.98 USD (50 707 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (33.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.55 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
19.43%
Massimo carico di deposito:
17.04%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
4.60
Long Trade:
266 (49.17%)
Short Trade:
275 (50.83%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.25 USD
Profitto medio:
2.29 USD
Perdita media:
-1.73 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-18.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.73 USD (8)
Crescita mensile:
2.63%
Previsione annuale:
31.92%
Algo trading:
53%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.69 USD
Massimale:
29.93 USD (14.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.72% (29.93 USD)
Per equità:
16.36% (15.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|123
|AUDUSD
|60
|NZDUSD
|44
|GBPAUD
|41
|USDCHF
|35
|EURAUD
|33
|GBPCHF
|23
|GBPUSD
|18
|AUDNZD
|18
|NZDJPY
|16
|USDJPY
|16
|EURNZD
|15
|EURCHF
|13
|GBPNZD
|13
|AUDJPY
|12
|USDCAD
|9
|AUDCHF
|8
|CADJPY
|8
|EURGBP
|7
|EURJPY
|6
|CADCHF
|5
|CHFJPY
|4
|AUDCAD
|3
|EURCAD
|3
|XAUUSD
|2
|GBPCAD
|2
|NZDCAD
|2
|NZDCHF
|1
|GBPJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|53
|AUDUSD
|69
|NZDUSD
|25
|GBPAUD
|2
|USDCHF
|-3
|EURAUD
|-6
|GBPCHF
|7
|GBPUSD
|4
|AUDNZD
|-12
|NZDJPY
|0
|USDJPY
|-2
|EURNZD
|11
|EURCHF
|4
|GBPNZD
|-15
|AUDJPY
|17
|USDCAD
|2
|AUDCHF
|3
|CADJPY
|-5
|EURGBP
|1
|EURJPY
|8
|CADCHF
|-5
|CHFJPY
|-10
|AUDCAD
|2
|EURCAD
|-4
|XAUUSD
|-9
|GBPCAD
|2
|NZDCAD
|-1
|NZDCHF
|-1
|GBPJPY
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|6.4K
|AUDUSD
|7.4K
|NZDUSD
|2.8K
|GBPAUD
|306
|USDCHF
|75
|EURAUD
|-513
|GBPCHF
|674
|GBPUSD
|507
|AUDNZD
|-1.6K
|NZDJPY
|271
|USDJPY
|-140
|EURNZD
|2K
|EURCHF
|369
|GBPNZD
|-2.4K
|AUDJPY
|2.6K
|USDCAD
|417
|AUDCHF
|356
|CADJPY
|-583
|EURGBP
|107
|EURJPY
|1.4K
|CADCHF
|-379
|CHFJPY
|-1.4K
|AUDCAD
|352
|EURCAD
|-555
|XAUUSD
|-865
|GBPCAD
|372
|NZDCAD
|-49
|NZDCHF
|-34
|GBPJPY
|-44
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.04 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +33.52 USD
Massima perdita consecutiva: -18.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live20" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Feb 2025
GBP/AUD - Full automatic
waiting for rejection
one trade a day (if there is a rejection)
