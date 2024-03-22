SegnaliSezioni
Iskandi Kwan

Restakers

Iskandi Kwan
4 recensioni
Affidabilità
121 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 329%
ICMarketsSC-Live20
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
541
Profit Trade:
267 (49.35%)
Loss Trade:
274 (50.65%)
Best Trade:
19.04 USD
Worst Trade:
-7.07 USD
Profitto lordo:
611.62 USD (68 499 pips)
Perdita lorda:
-473.98 USD (50 707 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (33.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.55 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
19.43%
Massimo carico di deposito:
17.04%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
4.60
Long Trade:
266 (49.17%)
Short Trade:
275 (50.83%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.25 USD
Profitto medio:
2.29 USD
Perdita media:
-1.73 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-18.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.73 USD (8)
Crescita mensile:
2.63%
Previsione annuale:
31.92%
Algo trading:
53%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.69 USD
Massimale:
29.93 USD (14.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.72% (29.93 USD)
Per equità:
16.36% (15.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 123
AUDUSD 60
NZDUSD 44
GBPAUD 41
USDCHF 35
EURAUD 33
GBPCHF 23
GBPUSD 18
AUDNZD 18
NZDJPY 16
USDJPY 16
EURNZD 15
EURCHF 13
GBPNZD 13
AUDJPY 12
USDCAD 9
AUDCHF 8
CADJPY 8
EURGBP 7
EURJPY 6
CADCHF 5
CHFJPY 4
AUDCAD 3
EURCAD 3
XAUUSD 2
GBPCAD 2
NZDCAD 2
NZDCHF 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 53
AUDUSD 69
NZDUSD 25
GBPAUD 2
USDCHF -3
EURAUD -6
GBPCHF 7
GBPUSD 4
AUDNZD -12
NZDJPY 0
USDJPY -2
EURNZD 11
EURCHF 4
GBPNZD -15
AUDJPY 17
USDCAD 2
AUDCHF 3
CADJPY -5
EURGBP 1
EURJPY 8
CADCHF -5
CHFJPY -10
AUDCAD 2
EURCAD -4
XAUUSD -9
GBPCAD 2
NZDCAD -1
NZDCHF -1
GBPJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 6.4K
AUDUSD 7.4K
NZDUSD 2.8K
GBPAUD 306
USDCHF 75
EURAUD -513
GBPCHF 674
GBPUSD 507
AUDNZD -1.6K
NZDJPY 271
USDJPY -140
EURNZD 2K
EURCHF 369
GBPNZD -2.4K
AUDJPY 2.6K
USDCAD 417
AUDCHF 356
CADJPY -583
EURGBP 107
EURJPY 1.4K
CADCHF -379
CHFJPY -1.4K
AUDCAD 352
EURCAD -555
XAUUSD -865
GBPCAD 372
NZDCAD -49
NZDCHF -34
GBPJPY -44
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.04 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +33.52 USD
Massima perdita consecutiva: -18.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live20" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 3
FBS-Real-2
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 5
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.12 × 17
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
ICMarkets-Live11
0.17 × 18
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
Coinexx-Demo
0.25 × 76
Tradeview-Live
0.28 × 102
ICMarketsSC-Live33
0.33 × 15
FusionMarkets-Live
0.40 × 35
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.46 × 167
ICMarkets-Live05
0.52 × 85
ICMarketsSC-Live17
0.58 × 493
ICMarketsSC-Live27
0.63 × 1747
ICMarketsSC-Live03
0.64 × 1278
230 più
Feb 2025

GBP/AUD - Full automatic

waiting for rejection

one trade a day (if there is a rejection)

Valutazione media:
linghongyi
354
linghongyi 2024.03.22 00:23 
 

VX分享：17812132503

Puck1969
401
Puck1969 2024.02.27 19:10 
 

Good signal

Wei Yi Deng
225
Wei Yi Deng 2024.01.11 10:56 
 

怎么设置跟单手数大小值

qwe197068
503
qwe197068 2023.10.25 11:59 
 

今天第一天订阅

