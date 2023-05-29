SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SMILE 1
Groupe Perdigau Investissements

SMILE 1

Groupe Perdigau Investissements
0 inceleme
124 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -5%
VantageInternational-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 353
Kârla kapanan işlemler:
6 401 (87.05%)
Zararla kapanan işlemler:
952 (12.95%)
En iyi işlem:
618.65 EUR
En kötü işlem:
-1 578.29 EUR
Brüt kâr:
16 327.55 EUR (280 627 pips)
Brüt zarar:
-21 800.37 EUR (201 292 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
72 (15.61 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
618.65 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
59.34%
Maks. mevduat yükü:
57.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
85
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.66
Alış işlemleri:
3 653 (49.68%)
Satış işlemleri:
3 700 (50.32%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-0.74 EUR
Ortalama kâr:
2.55 EUR
Ortalama zarar:
-22.90 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-7 474.92 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-7 474.92 EUR (8)
Aylık büyüme:
6.04%
Yıllık tahmin:
70.87%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 158.36 EUR
Maksimum:
8 342.55 EUR (226.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.87% (8 342.55 EUR)
Varlığa göre:
78.37% (10 535.10 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD+ 4406
GBPUSD+ 1911
USDJPY+ 546
USDCHF+ 153
EURJPY+ 79
EURGBP+ 69
XAUUSD+ 67
GBPAUD+ 53
USDCAD+ 25
EURCAD+ 18
EURCHF+ 15
AUDCAD+ 9
GBPCAD+ 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD+ 1.4K
GBPUSD+ 626
USDJPY+ -8.4K
USDCHF+ -46
EURJPY+ 40
EURGBP+ -48
XAUUSD+ 191
GBPAUD+ 32
USDCAD+ 1
EURCAD+ -8
EURCHF+ 10
AUDCAD+ 0
GBPCAD+ -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD+ 64K
GBPUSD+ 34K
USDJPY+ -15K
USDCHF+ 209
EURJPY+ -3.2K
EURGBP+ 396
XAUUSD+ 1.4K
GBPAUD+ 1K
USDCAD+ -2.5K
EURCAD+ 324
EURCHF+ 302
AUDCAD+ 108
GBPCAD+ -414
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +618.65 EUR
En kötü işlem: -1 578 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +15.61 EUR
Maksimum ardışık zarar: -7 474.92 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.01.08 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 14:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.27 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.27 15:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.09.25 16:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.25 15:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.25 08:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.25 00:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.03.20 05:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.03.19 05:44
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2023.08.04 17:57
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.31 03:26
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2023.07.28 06:24
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.21 17:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.07.21 16:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.07.19 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.07.19 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.07.19 08:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.07.14 04:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.13% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2023.07.14 02:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.13% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
