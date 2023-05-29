SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SMILE 1
Groupe Perdigau Investissements

SMILE 1

Groupe Perdigau Investissements
0 avis
124 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2023 -5%
VantageInternational-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 353
Bénéfice trades:
6 401 (87.05%)
Perte trades:
952 (12.95%)
Meilleure transaction:
618.65 EUR
Pire transaction:
-1 578.29 EUR
Bénéfice brut:
16 327.55 EUR (280 627 pips)
Perte brute:
-21 800.37 EUR (201 292 pips)
Gains consécutifs maximales:
72 (15.61 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
618.65 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
59.34%
Charge de dépôt maximale:
57.75%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
85
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.66
Longs trades:
3 653 (49.68%)
Courts trades:
3 700 (50.32%)
Facteur de profit:
0.75
Rendement attendu:
-0.74 EUR
Bénéfice moyen:
2.55 EUR
Perte moyenne:
-22.90 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-7 474.92 EUR)
Perte consécutive maximale:
-7 474.92 EUR (8)
Croissance mensuelle:
6.02%
Prévision annuelle:
74.86%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 158.36 EUR
Maximal:
8 342.55 EUR (226.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.87% (8 342.55 EUR)
Par fonds propres:
78.37% (10 535.10 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD+ 4406
GBPUSD+ 1911
USDJPY+ 546
USDCHF+ 153
EURJPY+ 79
EURGBP+ 69
XAUUSD+ 67
GBPAUD+ 53
USDCAD+ 25
EURCAD+ 18
EURCHF+ 15
AUDCAD+ 9
GBPCAD+ 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD+ 1.4K
GBPUSD+ 626
USDJPY+ -8.4K
USDCHF+ -46
EURJPY+ 40
EURGBP+ -48
XAUUSD+ 191
GBPAUD+ 32
USDCAD+ 1
EURCAD+ -8
EURCHF+ 10
AUDCAD+ 0
GBPCAD+ -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD+ 64K
GBPUSD+ 34K
USDJPY+ -15K
USDCHF+ 209
EURJPY+ -3.2K
EURGBP+ 396
XAUUSD+ 1.4K
GBPAUD+ 1K
USDCAD+ -2.5K
EURCAD+ 324
EURCHF+ 302
AUDCAD+ 108
GBPCAD+ -414
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +618.65 EUR
Pire transaction: -1 578 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +15.61 EUR
Perte consécutive maximale: -7 474.92 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.01.08 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 14:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.27 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.27 15:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.09.25 16:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.25 15:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.25 08:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.25 00:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.03.20 05:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.03.19 05:44
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2023.08.04 17:57
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.31 03:26
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2023.07.28 06:24
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.21 17:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.07.21 16:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.07.19 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.07.19 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.07.19 08:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.07.14 04:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.13% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2023.07.14 02:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.13% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SMILE 1
50 USD par mois
-5%
0
0
USD
1.1K
EUR
124
99%
7 353
87%
59%
0.74
-0.74
EUR
78%
1:500
