SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SMILE 1
Groupe Perdigau Investissements

SMILE 1

Groupe Perdigau Investissements
0 recensioni
124 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2023 -5%
VantageInternational-Live 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 353
Profit Trade:
6 401 (87.05%)
Loss Trade:
952 (12.95%)
Best Trade:
618.65 EUR
Worst Trade:
-1 578.29 EUR
Profitto lordo:
16 327.55 EUR (280 627 pips)
Perdita lorda:
-21 800.37 EUR (201 292 pips)
Vincite massime consecutive:
72 (15.61 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
618.65 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
59.34%
Massimo carico di deposito:
57.75%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
85
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.66
Long Trade:
3 653 (49.68%)
Short Trade:
3 700 (50.32%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-0.74 EUR
Profitto medio:
2.55 EUR
Perdita media:
-22.90 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-7 474.92 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-7 474.92 EUR (8)
Crescita mensile:
5.91%
Previsione annuale:
74.86%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 158.36 EUR
Massimale:
8 342.55 EUR (226.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.87% (8 342.55 EUR)
Per equità:
78.37% (10 535.10 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 4406
GBPUSD+ 1911
USDJPY+ 546
USDCHF+ 153
EURJPY+ 79
EURGBP+ 69
XAUUSD+ 67
GBPAUD+ 53
USDCAD+ 25
EURCAD+ 18
EURCHF+ 15
AUDCAD+ 9
GBPCAD+ 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 1.4K
GBPUSD+ 626
USDJPY+ -8.4K
USDCHF+ -46
EURJPY+ 40
EURGBP+ -48
XAUUSD+ 191
GBPAUD+ 32
USDCAD+ 1
EURCAD+ -8
EURCHF+ 10
AUDCAD+ 0
GBPCAD+ -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ 64K
GBPUSD+ 34K
USDJPY+ -15K
USDCHF+ 209
EURJPY+ -3.2K
EURGBP+ 396
XAUUSD+ 1.4K
GBPAUD+ 1K
USDCAD+ -2.5K
EURCAD+ 324
EURCHF+ 302
AUDCAD+ 108
GBPCAD+ -414
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +618.65 EUR
Worst Trade: -1 578 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +15.61 EUR
Massima perdita consecutiva: -7 474.92 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.01.08 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 14:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.27 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.27 15:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.09.25 16:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.25 15:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.25 08:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.25 00:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.03.20 05:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.03.19 05:44
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2023.08.04 17:57
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.31 03:26
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2023.07.28 06:24
Share of days for 80% of growth is too low
2023.07.21 17:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.07.21 16:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.07.19 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.07.19 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.07.19 08:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.07.14 04:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.13% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2023.07.14 02:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.13% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SMILE 1
50USD al mese
-5%
0
0
USD
1.1K
EUR
124
99%
7 353
87%
59%
0.74
-0.74
EUR
78%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.