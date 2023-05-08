SinyallerBölümler
Profalgo Limited

Daytrade Pro Live

Profalgo Limited
0 inceleme
Güvenilirlik
125 hafta
1 / 0 USD
Ayda 75 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 81%
ICMarketsSC-Live20
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
972
Kârla kapanan işlemler:
704 (72.42%)
Zararla kapanan işlemler:
268 (27.57%)
En iyi işlem:
81.16 EUR
En kötü işlem:
-172.79 EUR
Brüt kâr:
7 666.99 EUR (434 254 pips)
Brüt zarar:
-6 022.68 EUR (305 469 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (510.72 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
510.72 EUR (35)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
88.87%
Maks. mevduat yükü:
4.18%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
3.03
Alış işlemleri:
612 (62.96%)
Satış işlemleri:
360 (37.04%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
1.69 EUR
Ortalama kâr:
10.89 EUR
Ortalama zarar:
-22.47 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-363.74 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-363.74 EUR (8)
Aylık büyüme:
15.52%
Yıllık tahmin:
188.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
94.28 EUR
Maksimum:
543.47 EUR (14.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.61% (503.22 EUR)
Varlığa göre:
13.21% (413.42 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 128
EURUSD 114
USDJPY 91
GBPUSD 91
EURNZD 87
AUDUSD 81
CHFJPY 76
NZDUSD 66
AUDJPY 60
GBPJPY 59
USDCAD 54
EURJPY 34
EURAUD 30
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 674
EURUSD 478
USDJPY -76
GBPUSD 369
EURNZD 7
AUDUSD -118
CHFJPY 609
NZDUSD -172
AUDJPY 449
GBPJPY 81
USDCAD -240
EURJPY 138
EURAUD -335
USDCHF 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 30K
EURUSD 19K
USDJPY 2.2K
GBPUSD 23K
EURNZD 68
AUDUSD -6.2K
CHFJPY 43K
NZDUSD -6.2K
AUDJPY 23K
GBPJPY 8.4K
USDCAD -1.2K
EURJPY 8.9K
EURAUD -15K
USDCHF 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +81.16 EUR
En kötü işlem: -173 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +510.72 EUR
Maksimum ardışık zarar: -363.74 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 3
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.12 × 17
ICMarkets-Live11
0.14 × 14
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
Coinexx-Demo
0.18 × 74
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
ICMarkets-Live24
0.25 × 8
Tradeview-Live
0.28 × 102
FPMarketsLLC-Live2
0.33 × 6
FusionMarkets-Live
0.35 × 31
Exness-Real26
0.40 × 5
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.41 × 101
ICMarketsSC-Live33
0.43 × 7
ICMarkets-Live05
0.48 × 60
İnceleme yok
2025.09.24 00:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.10 16:10
No swaps are charged on the signal account
2025.03.27 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.25 23:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 09:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 08:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 20:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.16 10:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.10 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.08 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.28 04:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.26 04:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.01 10:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.28 21:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.04 07:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.03 18:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
