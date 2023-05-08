- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
972
Kârla kapanan işlemler:
704 (72.42%)
Zararla kapanan işlemler:
268 (27.57%)
En iyi işlem:
81.16 EUR
En kötü işlem:
-172.79 EUR
Brüt kâr:
7 666.99 EUR (434 254 pips)
Brüt zarar:
-6 022.68 EUR (305 469 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (510.72 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
510.72 EUR (35)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
88.87%
Maks. mevduat yükü:
4.18%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
3.03
Alış işlemleri:
612 (62.96%)
Satış işlemleri:
360 (37.04%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
1.69 EUR
Ortalama kâr:
10.89 EUR
Ortalama zarar:
-22.47 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-363.74 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-363.74 EUR (8)
Aylık büyüme:
15.52%
Yıllık tahmin:
188.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
94.28 EUR
Maksimum:
543.47 EUR (14.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.61% (503.22 EUR)
Varlığa göre:
13.21% (413.42 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|128
|EURUSD
|114
|USDJPY
|91
|GBPUSD
|91
|EURNZD
|87
|AUDUSD
|81
|CHFJPY
|76
|NZDUSD
|66
|AUDJPY
|60
|GBPJPY
|59
|USDCAD
|54
|EURJPY
|34
|EURAUD
|30
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|674
|EURUSD
|478
|USDJPY
|-76
|GBPUSD
|369
|EURNZD
|7
|AUDUSD
|-118
|CHFJPY
|609
|NZDUSD
|-172
|AUDJPY
|449
|GBPJPY
|81
|USDCAD
|-240
|EURJPY
|138
|EURAUD
|-335
|USDCHF
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|30K
|EURUSD
|19K
|USDJPY
|2.2K
|GBPUSD
|23K
|EURNZD
|68
|AUDUSD
|-6.2K
|CHFJPY
|43K
|NZDUSD
|-6.2K
|AUDJPY
|23K
|GBPJPY
|8.4K
|USDCAD
|-1.2K
|EURJPY
|8.9K
|EURAUD
|-15K
|USDCHF
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +81.16 EUR
En kötü işlem: -173 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +510.72 EUR
Maksimum ardışık zarar: -363.74 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live11
|0.14 × 14
|
ICMarkets-Live07
|0.15 × 20
|
Coinexx-Demo
|0.18 × 74
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.18 × 28
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 25
|
Exness-Real14
|0.21 × 75
|
ICMarkets-Live24
|0.25 × 8
|
Tradeview-Live
|0.28 × 102
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.33 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.35 × 31
|
Exness-Real26
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.41 × 101
|
ICMarketsSC-Live33
|0.43 × 7
|
ICMarkets-Live05
|0.48 × 60
İnceleme yok
