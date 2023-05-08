- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
972
Profit Trade:
704 (72.42%)
Loss Trade:
268 (27.57%)
Best Trade:
81.16 EUR
Worst Trade:
-172.79 EUR
Profitto lordo:
7 666.99 EUR (434 254 pips)
Perdita lorda:
-6 022.68 EUR (305 469 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (510.72 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
510.72 EUR (35)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
88.87%
Massimo carico di deposito:
4.18%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
3.03
Long Trade:
612 (62.96%)
Short Trade:
360 (37.04%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
1.69 EUR
Profitto medio:
10.89 EUR
Perdita media:
-22.47 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-363.74 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-363.74 EUR (8)
Crescita mensile:
14.46%
Previsione annuale:
175.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
94.28 EUR
Massimale:
543.47 EUR (14.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.61% (503.22 EUR)
Per equità:
13.21% (413.42 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|128
|EURUSD
|114
|USDJPY
|91
|GBPUSD
|91
|EURNZD
|87
|AUDUSD
|81
|CHFJPY
|76
|NZDUSD
|66
|AUDJPY
|60
|GBPJPY
|59
|USDCAD
|54
|EURJPY
|34
|EURAUD
|30
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|674
|EURUSD
|478
|USDJPY
|-76
|GBPUSD
|369
|EURNZD
|7
|AUDUSD
|-118
|CHFJPY
|609
|NZDUSD
|-172
|AUDJPY
|449
|GBPJPY
|81
|USDCAD
|-240
|EURJPY
|138
|EURAUD
|-335
|USDCHF
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|30K
|EURUSD
|19K
|USDJPY
|2.2K
|GBPUSD
|23K
|EURNZD
|68
|AUDUSD
|-6.2K
|CHFJPY
|43K
|NZDUSD
|-6.2K
|AUDJPY
|23K
|GBPJPY
|8.4K
|USDCAD
|-1.2K
|EURJPY
|8.9K
|EURAUD
|-15K
|USDCHF
|1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +81.16 EUR
Worst Trade: -173 EUR
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +510.72 EUR
Massima perdita consecutiva: -363.74 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live20" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live11
|0.14 × 14
|
ICMarkets-Live07
|0.15 × 20
|
Coinexx-Demo
|0.18 × 74
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.18 × 28
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 25
|
Exness-Real14
|0.21 × 75
|
ICMarkets-Live24
|0.25 × 8
|
Tradeview-Live
|0.28 × 102
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.33 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.35 × 31
|
Exness-Real26
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.41 × 101
|
ICMarketsSC-Live33
|0.43 × 7
|
ICMarkets-Live05
|0.48 × 60
