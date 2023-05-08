SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Daytrade Pro Live
Profalgo Limited

Daytrade Pro Live

Profalgo Limited
0 recensioni
Affidabilità
125 settimane
1 / 0 USD
Copia per 75 USD al mese
crescita dal 2023 81%
ICMarketsSC-Live20
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
972
Profit Trade:
704 (72.42%)
Loss Trade:
268 (27.57%)
Best Trade:
81.16 EUR
Worst Trade:
-172.79 EUR
Profitto lordo:
7 666.99 EUR (434 254 pips)
Perdita lorda:
-6 022.68 EUR (305 469 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (510.72 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
510.72 EUR (35)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
88.87%
Massimo carico di deposito:
4.18%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
3.03
Long Trade:
612 (62.96%)
Short Trade:
360 (37.04%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
1.69 EUR
Profitto medio:
10.89 EUR
Perdita media:
-22.47 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-363.74 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-363.74 EUR (8)
Crescita mensile:
14.46%
Previsione annuale:
175.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
94.28 EUR
Massimale:
543.47 EUR (14.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.61% (503.22 EUR)
Per equità:
13.21% (413.42 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 128
EURUSD 114
USDJPY 91
GBPUSD 91
EURNZD 87
AUDUSD 81
CHFJPY 76
NZDUSD 66
AUDJPY 60
GBPJPY 59
USDCAD 54
EURJPY 34
EURAUD 30
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 674
EURUSD 478
USDJPY -76
GBPUSD 369
EURNZD 7
AUDUSD -118
CHFJPY 609
NZDUSD -172
AUDJPY 449
GBPJPY 81
USDCAD -240
EURJPY 138
EURAUD -335
USDCHF 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 30K
EURUSD 19K
USDJPY 2.2K
GBPUSD 23K
EURNZD 68
AUDUSD -6.2K
CHFJPY 43K
NZDUSD -6.2K
AUDJPY 23K
GBPJPY 8.4K
USDCAD -1.2K
EURJPY 8.9K
EURAUD -15K
USDCHF 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +81.16 EUR
Worst Trade: -173 EUR
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +510.72 EUR
Massima perdita consecutiva: -363.74 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live20" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 3
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.12 × 17
ICMarkets-Live11
0.14 × 14
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
Coinexx-Demo
0.18 × 74
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
ICMarkets-Live24
0.25 × 8
Tradeview-Live
0.28 × 102
FPMarketsLLC-Live2
0.33 × 6
FusionMarkets-Live
0.35 × 31
Exness-Real26
0.40 × 5
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.41 × 101
ICMarketsSC-Live33
0.43 × 7
ICMarkets-Live05
0.48 × 60
226 più
Non ci sono recensioni
2025.09.24 00:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.10 16:10
No swaps are charged on the signal account
2025.03.27 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.25 23:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 09:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 08:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 20:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.16 10:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.10 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.08 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.28 04:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.26 04:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.01 10:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.28 21:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.04 07:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.03 18:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Daytrade Pro Live
75USD al mese
81%
1
0
USD
3.7K
EUR
125
100%
972
72%
89%
1.27
1.69
EUR
16%
1:500
Copia

