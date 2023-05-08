SignauxSections
Profalgo Limited

Daytrade Pro Live

Profalgo Limited
0 avis
Fiabilité
125 semaines
1 / 0 USD
Copie pour 75 USD par mois
croissance depuis 2023 81%
ICMarketsSC-Live20
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
972
Bénéfice trades:
704 (72.42%)
Perte trades:
268 (27.57%)
Meilleure transaction:
81.16 EUR
Pire transaction:
-172.79 EUR
Bénéfice brut:
7 666.99 EUR (434 254 pips)
Perte brute:
-6 022.68 EUR (305 469 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (510.72 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
510.72 EUR (35)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
88.87%
Charge de dépôt maximale:
4.18%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
3.03
Longs trades:
612 (62.96%)
Courts trades:
360 (37.04%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
1.69 EUR
Bénéfice moyen:
10.89 EUR
Perte moyenne:
-22.47 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-363.74 EUR)
Perte consécutive maximale:
-363.74 EUR (8)
Croissance mensuelle:
14.46%
Prévision annuelle:
175.46%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
94.28 EUR
Maximal:
543.47 EUR (14.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.61% (503.22 EUR)
Par fonds propres:
13.21% (413.42 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 128
EURUSD 114
USDJPY 91
GBPUSD 91
EURNZD 87
AUDUSD 81
CHFJPY 76
NZDUSD 66
AUDJPY 60
GBPJPY 59
USDCAD 54
EURJPY 34
EURAUD 30
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 674
EURUSD 478
USDJPY -76
GBPUSD 369
EURNZD 7
AUDUSD -118
CHFJPY 609
NZDUSD -172
AUDJPY 449
GBPJPY 81
USDCAD -240
EURJPY 138
EURAUD -335
USDCHF 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 30K
EURUSD 19K
USDJPY 2.2K
GBPUSD 23K
EURNZD 68
AUDUSD -6.2K
CHFJPY 43K
NZDUSD -6.2K
AUDJPY 23K
GBPJPY 8.4K
USDCAD -1.2K
EURJPY 8.9K
EURAUD -15K
USDCHF 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +81.16 EUR
Pire transaction: -173 EUR
Gains consécutifs maximales: 35
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +510.72 EUR
Perte consécutive maximale: -363.74 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live20" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 3
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.12 × 17
ICMarkets-Live11
0.14 × 14
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
Coinexx-Demo
0.18 × 74
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
ICMarkets-Live24
0.25 × 8
Tradeview-Live
0.28 × 102
FPMarketsLLC-Live2
0.33 × 6
FusionMarkets-Live
0.35 × 31
Exness-Real26
0.40 × 5
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.41 × 101
ICMarketsSC-Live33
0.43 × 7
ICMarkets-Live05
0.48 × 60
226 plus...
Aucun avis
2025.09.24 00:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.10 16:10
No swaps are charged on the signal account
2025.03.27 15:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.25 23:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 09:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 08:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 20:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.16 10:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.10 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.08 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.28 04:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.26 04:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.01 10:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.28 21:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.04 07:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.03 18:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Daytrade Pro Live
75 USD par mois
81%
1
0
USD
3.7K
EUR
125
100%
972
72%
89%
1.27
1.69
EUR
16%
1:500
Copier

