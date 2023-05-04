- Büyüme
İşlemler:
5 923
Kârla kapanan işlemler:
3 909 (65.99%)
Zararla kapanan işlemler:
2 014 (34.00%)
En iyi işlem:
836.05 USD
En kötü işlem:
-853.36 USD
Brüt kâr:
61 274.05 USD (1 146 495 pips)
Brüt zarar:
-44 030.03 USD (913 416 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (94.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 218.99 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
94.47%
Maks. mevduat yükü:
34.44%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.85
Alış işlemleri:
3 040 (51.33%)
Satış işlemleri:
2 883 (48.67%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
2.91 USD
Ortalama kâr:
15.68 USD
Ortalama zarar:
-21.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-5 288.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 288.75 USD (16)
Aylık büyüme:
1.31%
Yıllık tahmin:
16.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6 047.77 USD (27.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.25% (6 047.77 USD)
Varlığa göre:
25.74% (5 673.63 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|2293
|AUDCAD
|1476
|GBPUSD
|975
|AUDNZD
|415
|GBPCAD
|293
|EURGBP
|249
|EURJPY
|136
|NZDUSD
|86
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|5.7K
|AUDCAD
|7.7K
|GBPUSD
|5.5K
|AUDNZD
|-2.8K
|GBPCAD
|475
|EURGBP
|2K
|EURJPY
|-1.6K
|NZDUSD
|444
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|108K
|AUDCAD
|125K
|GBPUSD
|15K
|AUDNZD
|-11K
|GBPCAD
|2.9K
|EURGBP
|14K
|EURJPY
|-17K
|NZDUSD
|-121
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +836.05 USD
En kötü işlem: -853 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +94.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 288.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
TitanFX-03
|0.00 × 1
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.08 × 25
AdmiralMarkets-Live3
|0.28 × 57
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.33 × 112
ICMarketsSC-Live10
|0.50 × 4
Alpari-Pro.ECN
|0.50 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.63 × 2923
VantageInternational-Live 2
|0.67 × 6
Tickmill-Live08
|0.75 × 4
ICMarketsSC-Live05
|0.80 × 74
ICMarketsSC-Live06
|0.86 × 236
EightcapLtd-Real2
|0.95 × 216
ICMarketsSC-Live07
|0.96 × 327
TickmillUK-Live03
|1.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
|1.00 × 1
ICMarkets-Live23
|1.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.09 × 9408
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.17 × 6
TitanFX-04
|1.23 × 141
VantageInternational-Live 7
|1.44 × 9
VantageInternational-Live 6
|1.58 × 24
Alım satım algoritması, döviz piyasasının temel özelliklerine dayanmaktadır: bir trendin varlığından bağımsız olarak sistemin tutarlı bir şekilde kazanmasını sağlayan korelasyon ve oynaklık.
Bu strateji, tamamen otomatik olduğundan ve 13 yıldır her yıl istikrarlı kar sağladığından (*geçmiş fiyat teklifleri üzerinde yapılan testlere göre %99,9 doğruluk) hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için idealdir.
Ortalama yıllık getiri %50-100, ortalama yıllık düşüş %15-35
Algoritmanın mantığı
Sistem, birbiriyle yüksek oranda ilişkili olan (yani, küresel olarak aynı yönde yükselen veya düşen) 2 döviz çiftini analiz eder. Örneğin, EUR/USD ve GBP/USD
Gün içinde yerel olarak, bu para birimleri arz ve talepteki değişikliklere bağlı olarak fiyatta ayrışabilir ve yakınsayabilir. Para birimlerinin optimal ayrışma anında, robot daha pahalı olanı satar ve aynı anda daha ucuz olanı satın alır.
Döviz çiftlerinin yakınsama anında, robot her iki işlemi de eşzamanlı olarak kapatır. Kazanç, sapma anındaki fiyatlar arasındaki farka eşit olacaktır.
ALACAKSINIZ
Yüksek karlılık – tahmin edilen ortalama yıllık getiri %50~100'dür.
Risk çeşitlendirmesi - Zararı Durdur ile 6 para biriminde / 8 bağımsız stratejide işlem yapın.
Sistematik yaklaşım – 13 yıl boyunca başarılı istatistiklere sahip stratejilerle ticaret yapın*.
