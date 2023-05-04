L'algorithme de trading est basé sur les propriétés de base du marché des changes : corrélation et volatilité, ce qui permet au système de gagner constamment indépendamment de la présence d'une tendance.

Cette stratégie est idéale pour les traders débutants et expérimentés, car elle est entièrement automatisée et génère des bénéfices stables chaque année depuis 13 ans (* selon les tests sur les cotations historiques, précision de 99,9 %).

Rendement annuel moyen 50-100 %, prélèvement annuel moyen 15-35 %

La logique de l'algorithme

Le système analyse 2 paires de devises qui sont fortement corrélées (c'est-à-dire globalement en hausse ou en baisse dans la même direction). Par exemple, EUR/USD et GBP/USD

Localement au cours de la journée, ces devises peuvent diverger et converger en prix en fonction des variations de l'offre et de la demande. Au moment de la divergence optimale des devises, le robot vend la plus chère et achète simultanément la moins chère.

Au moment de la convergence des paires de devises, le robot clôture de manière synchrone les deux transactions. Les gains seront égaux à la différence entre les prix au moment de la divergence.

TU AURAS

Rentabilité élevée - rendement annuel moyen prévu de 50 à 100 %.

Diversification des risques - trading en 6 devises / 8 stratégies indépendantes avec Stop Loss.

Approche systématique - trading sur des stratégies avec des statistiques réussies depuis 13 ans*.