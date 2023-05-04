SignauxSections
Ivan Maruschak

Greezly Safe

Ivan Maruschak
0 avis
Fiabilité
201 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 172%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 923
Bénéfice trades:
3 909 (65.99%)
Perte trades:
2 014 (34.00%)
Meilleure transaction:
836.05 USD
Pire transaction:
-853.36 USD
Bénéfice brut:
61 274.05 USD (1 146 495 pips)
Perte brute:
-44 030.03 USD (913 416 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (94.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 218.99 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
94.47%
Charge de dépôt maximale:
34.44%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.85
Longs trades:
3 040 (51.33%)
Courts trades:
2 883 (48.67%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
2.91 USD
Bénéfice moyen:
15.68 USD
Perte moyenne:
-21.86 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-5 288.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 288.75 USD (16)
Croissance mensuelle:
1.39%
Prévision annuelle:
16.90%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
6 047.77 USD (27.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.25% (6 047.77 USD)
Par fonds propres:
25.74% (5 673.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 2293
AUDCAD 1476
GBPUSD 975
AUDNZD 415
GBPCAD 293
EURGBP 249
EURJPY 136
NZDUSD 86
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 5.7K
AUDCAD 7.7K
GBPUSD 5.5K
AUDNZD -2.8K
GBPCAD 475
EURGBP 2K
EURJPY -1.6K
NZDUSD 444
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 108K
AUDCAD 125K
GBPUSD 15K
AUDNZD -11K
GBPCAD 2.9K
EURGBP 14K
EURJPY -17K
NZDUSD -121
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +836.05 USD
Pire transaction: -853 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +94.77 USD
Perte consécutive maximale: -5 288.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.08 × 25
AdmiralMarkets-Live3
0.28 × 57
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.33 × 112
ICMarketsSC-Live10
0.50 × 4
Alpari-Pro.ECN
0.50 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.63 × 2915
VantageInternational-Live 2
0.67 × 6
Tickmill-Live08
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.80 × 74
ICMarketsSC-Live06
0.86 × 236
EightcapLtd-Real2
0.95 × 216
ICMarketsSC-Live07
0.96 × 327
TickmillUK-Live03
1.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
1.00 × 1
ICMarkets-Live23
1.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.09 × 9408
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.17 × 6
TitanFX-04
1.23 × 141
VantageInternational-Live 7
1.44 × 9
VantageInternational-Live 6
1.58 × 24
L'algorithme de trading est basé sur les propriétés de base du marché des changes : corrélation et volatilité, ce qui permet au système de gagner constamment indépendamment de la présence d'une tendance.
Cette stratégie est idéale pour les traders débutants et expérimentés, car elle est entièrement automatisée et génère des bénéfices stables chaque année depuis 13 ans (* selon les tests sur les cotations historiques, précision de 99,9 %).
Rendement annuel moyen 50-100 %, prélèvement annuel moyen 15-35 %
La logique de l'algorithme
Le système analyse 2 paires de devises qui sont fortement corrélées (c'est-à-dire globalement en hausse ou en baisse dans la même direction). Par exemple, EUR/USD et GBP/USD
Localement au cours de la journée, ces devises peuvent diverger et converger en prix en fonction des variations de l'offre et de la demande. Au moment de la divergence optimale des devises, le robot vend la plus chère et achète simultanément la moins chère.
Au moment de la convergence des paires de devises, le robot clôture de manière synchrone les deux transactions. Les gains seront égaux à la différence entre les prix au moment de la divergence.
TU AURAS
Rentabilité élevée - rendement annuel moyen prévu de 50 à 100 %.
Diversification des risques - trading en 6 devises / 8 stratégies indépendantes avec Stop Loss.
Approche systématique - trading sur des stratégies avec des statistiques réussies depuis 13 ans*.
Aucun avis
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.01.06 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 18:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.08.28 16:17
Share of days for 80% of growth is too low
2024.01.05 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.25 11:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.05.08 08:54
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.