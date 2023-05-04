- Crescita
Trade:
5 923
Profit Trade:
3 909 (65.99%)
Loss Trade:
2 014 (34.00%)
Best Trade:
836.05 USD
Worst Trade:
-853.36 USD
Profitto lordo:
61 274.05 USD (1 146 495 pips)
Perdita lorda:
-44 030.03 USD (913 416 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (94.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 218.99 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
94.47%
Massimo carico di deposito:
34.44%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.85
Long Trade:
3 040 (51.33%)
Short Trade:
2 883 (48.67%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
2.91 USD
Profitto medio:
15.68 USD
Perdita media:
-21.86 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-5 288.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 288.75 USD (16)
Crescita mensile:
1.37%
Previsione annuale:
16.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 047.77 USD (27.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.25% (6 047.77 USD)
Per equità:
25.74% (5 673.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|2293
|AUDCAD
|1476
|GBPUSD
|975
|AUDNZD
|415
|GBPCAD
|293
|EURGBP
|249
|EURJPY
|136
|NZDUSD
|86
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|5.7K
|AUDCAD
|7.7K
|GBPUSD
|5.5K
|AUDNZD
|-2.8K
|GBPCAD
|475
|EURGBP
|2K
|EURJPY
|-1.6K
|NZDUSD
|444
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|108K
|AUDCAD
|125K
|GBPUSD
|15K
|AUDNZD
|-11K
|GBPCAD
|2.9K
|EURGBP
|14K
|EURJPY
|-17K
|NZDUSD
|-121
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Best Trade: +836.05 USD
Worst Trade: -853 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +94.77 USD
Massima perdita consecutiva: -5 288.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.08 × 25
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.28 × 57
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.33 × 112
|
ICMarketsSC-Live10
|0.50 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|0.50 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.63 × 2923
|
VantageInternational-Live 2
|0.67 × 6
|
Tickmill-Live08
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.80 × 74
|
ICMarketsSC-Live06
|0.86 × 236
|
EightcapLtd-Real2
|0.95 × 216
|
ICMarketsSC-Live07
|0.96 × 327
|
TickmillUK-Live03
|1.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.09 × 9408
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.17 × 6
|
TitanFX-04
|1.23 × 141
|
VantageInternational-Live 7
|1.44 × 9
|
VantageInternational-Live 6
|1.58 × 24
L'algoritmo di trading si basa sulle proprietà di base del mercato dei cambi: correlazione e volatilità, che consente al sistema di guadagnare costantemente indipendentemente dalla presenza di una tendenza.
Questa strategia è ideale sia per i principianti che per i trader esperti, poiché è completamente automatizzata e genera profitti stabili ogni anno da 13 anni (*secondo test su quotazioni storiche accuratezza del 99,9%)
Rendimento medio annuo 50-100%, prelievo medio annuo 15-35%
La logica dell'algoritmo
Il sistema analizza 2 coppie di valute che sono altamente correlate (ovvero in aumento o in calo a livello globale nella stessa direzione). Ad esempio, EUR/USD e GBP/USD
A livello locale durante la giornata, queste valute possono divergere e convergere di prezzo a seconda delle variazioni della domanda e dell'offerta. Al momento della divergenza ottimale delle valute, il robot vende quella più costosa e contemporaneamente acquista quella più economica.
Al momento della convergenza delle coppie di valute, il robot chiude in modo sincrono entrambe le transazioni. I guadagni saranno pari alla differenza tra i prezzi al momento della divergenza.
OTTERRAI
Elevata redditività: rendimento annuo medio previsto del 50~100%.
Diversificazione del rischio - trading in 6 valute / 8 strategie indipendenti con Stop Loss.
Approccio sistematico: trading su strategie con statistiche di successo per 13 anni*.
