SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Greezly Safe
Ivan Maruschak

Greezly Safe

Ivan Maruschak
0 recensioni
Affidabilità
201 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 172%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 923
Profit Trade:
3 909 (65.99%)
Loss Trade:
2 014 (34.00%)
Best Trade:
836.05 USD
Worst Trade:
-853.36 USD
Profitto lordo:
61 274.05 USD (1 146 495 pips)
Perdita lorda:
-44 030.03 USD (913 416 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (94.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 218.99 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
94.47%
Massimo carico di deposito:
34.44%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.85
Long Trade:
3 040 (51.33%)
Short Trade:
2 883 (48.67%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
2.91 USD
Profitto medio:
15.68 USD
Perdita media:
-21.86 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-5 288.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 288.75 USD (16)
Crescita mensile:
1.37%
Previsione annuale:
16.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 047.77 USD (27.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.25% (6 047.77 USD)
Per equità:
25.74% (5 673.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 2293
AUDCAD 1476
GBPUSD 975
AUDNZD 415
GBPCAD 293
EURGBP 249
EURJPY 136
NZDUSD 86
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 5.7K
AUDCAD 7.7K
GBPUSD 5.5K
AUDNZD -2.8K
GBPCAD 475
EURGBP 2K
EURJPY -1.6K
NZDUSD 444
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 108K
AUDCAD 125K
GBPUSD 15K
AUDNZD -11K
GBPCAD 2.9K
EURGBP 14K
EURJPY -17K
NZDUSD -121
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +836.05 USD
Worst Trade: -853 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +94.77 USD
Massima perdita consecutiva: -5 288.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.08 × 25
AdmiralMarkets-Live3
0.28 × 57
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.33 × 112
ICMarketsSC-Live10
0.50 × 4
Alpari-Pro.ECN
0.50 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.63 × 2923
VantageInternational-Live 2
0.67 × 6
Tickmill-Live08
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.80 × 74
ICMarketsSC-Live06
0.86 × 236
EightcapLtd-Real2
0.95 × 216
ICMarketsSC-Live07
0.96 × 327
TickmillUK-Live03
1.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
1.00 × 1
ICMarkets-Live23
1.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.09 × 9408
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.17 × 6
TitanFX-04
1.23 × 141
VantageInternational-Live 7
1.44 × 9
VantageInternational-Live 6
1.58 × 24
50 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
L'algoritmo di trading si basa sulle proprietà di base del mercato dei cambi: correlazione e volatilità, che consente al sistema di guadagnare costantemente indipendentemente dalla presenza di una tendenza.
Questa strategia è ideale sia per i principianti che per i trader esperti, poiché è completamente automatizzata e genera profitti stabili ogni anno da 13 anni (*secondo test su quotazioni storiche accuratezza del 99,9%)
Rendimento medio annuo 50-100%, prelievo medio annuo 15-35%
La logica dell'algoritmo
Il sistema analizza 2 coppie di valute che sono altamente correlate (ovvero in aumento o in calo a livello globale nella stessa direzione). Ad esempio, EUR/USD e GBP/USD
A livello locale durante la giornata, queste valute possono divergere e convergere di prezzo a seconda delle variazioni della domanda e dell'offerta. Al momento della divergenza ottimale delle valute, il robot vende quella più costosa e contemporaneamente acquista quella più economica.
Al momento della convergenza delle coppie di valute, il robot chiude in modo sincrono entrambe le transazioni. I guadagni saranno pari alla differenza tra i prezzi al momento della divergenza.
OTTERRAI
Elevata redditività: rendimento annuo medio previsto del 50~100%.
Diversificazione del rischio - trading in 6 valute / 8 strategie indipendenti con Stop Loss.
Approccio sistematico: trading su strategie con statistiche di successo per 13 anni*.
Non ci sono recensioni
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.01.06 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 18:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.08.28 16:17
Share of days for 80% of growth is too low
2024.01.05 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.25 11:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.05.08 08:54
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Greezly Safe
30USD al mese
172%
0
0
USD
27K
USD
201
100%
5 923
65%
94%
1.39
2.91
USD
27%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.