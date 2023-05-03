SinyallerBölümler
Liangxiao Jiang

Rungod

Liangxiao Jiang
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -67%
FXCM-USDReal04
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
113
Kârla kapanan işlemler:
87 (76.99%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (23.01%)
En iyi işlem:
12.82 USD
En kötü işlem:
-76.08 USD
Brüt kâr:
166.08 USD (20 714 pips)
Brüt zarar:
-562.76 USD (155 307 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (116.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
116.17 USD (56)
Sharpe oranı:
-0.40
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
105.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
12 gün
Düzelme faktörü:
-0.73
Alış işlemleri:
38 (33.63%)
Satış işlemleri:
75 (66.37%)
Kâr faktörü:
0.30
Beklenen getiri:
-3.51 USD
Ortalama kâr:
1.91 USD
Ortalama zarar:
-21.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-258.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-258.18 USD (14)
Aylık büyüme:
-74.56%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
396.68 USD
Maksimum:
542.69 USD (84.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.66% (542.69 USD)
Varlığa göre:
93.28% (147.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAGUSD 60
USOilSpot 31
XAUUSD 19
USDJPY 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAGUSD -328
USOilSpot 64
XAUUSD -134
USDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAGUSD -128K
USOilSpot 6.3K
XAUUSD -13K
USDJPY 206
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.82 USD
En kötü işlem: -76 USD
Maksimum ardışık kazanç: 56
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +116.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -258.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCM-USDReal04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live08
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 4
AlpariUK-Micro-2
0.25 × 8
FXCM-USDReal04
0.35 × 23
FBS-Real-5
0.64 × 11
FinanceManagers-Live
1.62 × 130
ICMarkets-Live22
3.28 × 46
İnceleme yok
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.22 03:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 06:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 12:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 11:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 05:54
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 04:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 14:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 11:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 14:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 07:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 04:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 02:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 14:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.