Liangxiao Jiang

Rungod

Liangxiao Jiang
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -67%
FXCM-USDReal04
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
113
Bénéfice trades:
87 (76.99%)
Perte trades:
26 (23.01%)
Meilleure transaction:
12.82 USD
Pire transaction:
-76.08 USD
Bénéfice brut:
166.08 USD (20 714 pips)
Perte brute:
-562.76 USD (155 307 pips)
Gains consécutifs maximales:
56 (116.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
116.17 USD (56)
Ratio de Sharpe:
-0.40
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
105.10%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
12 jours
Facteur de récupération:
-0.73
Longs trades:
38 (33.63%)
Courts trades:
75 (66.37%)
Facteur de profit:
0.30
Rendement attendu:
-3.51 USD
Bénéfice moyen:
1.91 USD
Perte moyenne:
-21.64 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-258.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-258.18 USD (14)
Croissance mensuelle:
-74.02%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
396.68 USD
Maximal:
542.69 USD (84.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
74.66% (542.69 USD)
Par fonds propres:
93.28% (147.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAGUSD 60
USOilSpot 31
XAUUSD 19
USDJPY 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAGUSD -328
USOilSpot 64
XAUUSD -134
USDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAGUSD -128K
USOilSpot 6.3K
XAUUSD -13K
USDJPY 206
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.82 USD
Pire transaction: -76 USD
Gains consécutifs maximales: 56
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +116.17 USD
Perte consécutive maximale: -258.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCM-USDReal04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live08
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 4
AlpariUK-Micro-2
0.25 × 8
FXCM-USDReal04
0.35 × 23
FBS-Real-5
0.64 × 11
FinanceManagers-Live
1.62 × 130
ICMarkets-Live22
3.28 × 46
Aucun avis
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.22 03:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 06:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 12:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 11:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 05:54
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 04:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 14:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 11:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 14:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 07:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 04:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 02:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 14:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.