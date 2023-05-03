SegnaliSezioni
Liangxiao Jiang

Rungod

Liangxiao Jiang
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -67%
FXCM-USDReal04
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
113
Profit Trade:
87 (76.99%)
Loss Trade:
26 (23.01%)
Best Trade:
12.82 USD
Worst Trade:
-76.08 USD
Profitto lordo:
166.08 USD (20 714 pips)
Perdita lorda:
-562.76 USD (155 307 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (116.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
116.17 USD (56)
Indice di Sharpe:
-0.40
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
105.10%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
12 giorni
Fattore di recupero:
-0.73
Long Trade:
38 (33.63%)
Short Trade:
75 (66.37%)
Fattore di profitto:
0.30
Profitto previsto:
-3.51 USD
Profitto medio:
1.91 USD
Perdita media:
-21.64 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-258.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-258.18 USD (14)
Crescita mensile:
-74.52%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
396.68 USD
Massimale:
542.69 USD (84.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.66% (542.69 USD)
Per equità:
93.28% (147.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAGUSD 60
USOilSpot 31
XAUUSD 19
USDJPY 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAGUSD -328
USOilSpot 64
XAUUSD -134
USDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAGUSD -128K
USOilSpot 6.3K
XAUUSD -13K
USDJPY 206
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.82 USD
Worst Trade: -76 USD
Vincite massime consecutive: 56
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +116.17 USD
Massima perdita consecutiva: -258.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-USDReal04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live08
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 4
AlpariUK-Micro-2
0.25 × 8
FXCM-USDReal04
0.35 × 23
FBS-Real-5
0.64 × 11
FinanceManagers-Live
1.62 × 130
ICMarkets-Live22
3.28 × 46
Non ci sono recensioni
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.22 03:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 06:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 12:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 11:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 05:54
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 04:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 14:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 11:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 14:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 07:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 04:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 02:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 14:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
