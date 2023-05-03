- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
113
Profit Trade:
87 (76.99%)
Loss Trade:
26 (23.01%)
Best Trade:
12.82 USD
Worst Trade:
-76.08 USD
Profitto lordo:
166.08 USD (20 714 pips)
Perdita lorda:
-562.76 USD (155 307 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (116.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
116.17 USD (56)
Indice di Sharpe:
-0.40
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
105.10%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
12 giorni
Fattore di recupero:
-0.73
Long Trade:
38 (33.63%)
Short Trade:
75 (66.37%)
Fattore di profitto:
0.30
Profitto previsto:
-3.51 USD
Profitto medio:
1.91 USD
Perdita media:
-21.64 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-258.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-258.18 USD (14)
Crescita mensile:
-74.52%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
396.68 USD
Massimale:
542.69 USD (84.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.66% (542.69 USD)
Per equità:
93.28% (147.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|60
|USOilSpot
|31
|XAUUSD
|19
|USDJPY
|3
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAGUSD
|-328
|USOilSpot
|64
|XAUUSD
|-134
|USDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAGUSD
|-128K
|USOilSpot
|6.3K
|XAUUSD
|-13K
|USDJPY
|206
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.82 USD
Worst Trade: -76 USD
Vincite massime consecutive: 56
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +116.17 USD
Massima perdita consecutiva: -258.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-USDReal04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 4
|
AlpariUK-Micro-2
|0.25 × 8
|
FXCM-USDReal04
|0.35 × 23
|
FBS-Real-5
|0.64 × 11
|
FinanceManagers-Live
|1.62 × 130
|
ICMarkets-Live22
|3.28 × 46
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-67%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
17
0%
113
76%
100%
0.29
-3.51
USD
USD
93%
1:200