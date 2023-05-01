SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Davamos 198
Le Duc Thinh

Davamos 198

Le Duc Thinh
0 inceleme
Güvenilirlik
126 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 21%
FBS-Real-3
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
308
Kârla kapanan işlemler:
230 (74.67%)
Zararla kapanan işlemler:
78 (25.32%)
En iyi işlem:
354.49 USD
En kötü işlem:
-274.16 USD
Brüt kâr:
4 337.92 USD (39 732 pips)
Brüt zarar:
-2 664.91 USD (42 477 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (723.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
723.75 USD (20)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
77.02%
Maks. mevduat yükü:
20.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
2.30
Alış işlemleri:
142 (46.10%)
Satış işlemleri:
166 (53.90%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
5.43 USD
Ortalama kâr:
18.86 USD
Ortalama zarar:
-34.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-698.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-698.05 USD (6)
Aylık büyüme:
-0.80%
Yıllık tahmin:
-9.67%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
172.82 USD
Maksimum:
727.20 USD (8.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.47% (727.20 USD)
Varlığa göre:
20.12% (1 970.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
archived 52
GBPAUD 44
GBPCAD 39
AUDCAD 39
NZDCAD 34
EURGBP 30
GBPUSD 16
AUDNZD 11
AUDUSD 9
EURUSD 7
EURAUD 6
EURNZD 5
NZDUSD 4
EURJPY 2
USDJPY 2
CADJPY 2
GBPJPY 2
AUDCHF 1
GBPCHF 1
EURCAD 1
NZDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
archived 1.6K
GBPAUD 85
GBPCAD 68
AUDCAD -144
NZDCAD 145
EURGBP 152
GBPUSD -13
AUDNZD 22
AUDUSD 82
EURUSD 38
EURAUD -74
EURNZD -53
NZDUSD 23
EURJPY -5
USDJPY -190
CADJPY -39
GBPJPY 6
AUDCHF 0
GBPCHF 1
EURCAD 3
NZDCHF 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
archived 0
GBPAUD 3K
GBPCAD 3K
AUDCAD -3.9K
NZDCAD 1.8K
EURGBP 2K
GBPUSD -176
AUDNZD 1.4K
AUDUSD 2.9K
EURUSD 1.3K
EURAUD -3.9K
EURNZD -3K
NZDUSD 765
EURJPY -215
USDJPY -7.3K
CADJPY -1K
GBPJPY 376
AUDCHF 14
GBPCHF 29
EURCAD 117
NZDCHF 107
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +354.49 USD
En kötü işlem: -274 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +723.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -698.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXCM-USDReal02
0.00 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
CapitalInvestment-Live 2
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 3
EGlobal-Cent4
0.00 × 2
BoomForexLtd-Live-UK
0.00 × 1
JustForex-Demo
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
STDMarkets-Live
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 3
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Real 9
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 2
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
SuperForex-Real
0.00 × 18
Tickmill02-Live
0.00 × 3
JustForex-Live2
0.00 × 1
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 2
536 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 15:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 23:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 09:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 04:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 08:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.28 07:53
No swaps are charged
2025.04.28 07:53
No swaps are charged
2025.04.27 21:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.08 09:30
No swaps are charged on the signal account
2025.04.06 18:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.03.28 08:29
No swaps are charged on the signal account
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.17 13:20
No swaps are charged on the signal account
2025.03.13 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 21:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Davamos 198
Ayda 30 USD
21%
0
0
USD
9.6K
USD
126
82%
308
74%
77%
1.62
5.43
USD
20%
1:200
