- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
308
Kârla kapanan işlemler:
230 (74.67%)
Zararla kapanan işlemler:
78 (25.32%)
En iyi işlem:
354.49 USD
En kötü işlem:
-274.16 USD
Brüt kâr:
4 337.92 USD (39 732 pips)
Brüt zarar:
-2 664.91 USD (42 477 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (723.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
723.75 USD (20)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
77.02%
Maks. mevduat yükü:
20.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
2.30
Alış işlemleri:
142 (46.10%)
Satış işlemleri:
166 (53.90%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
5.43 USD
Ortalama kâr:
18.86 USD
Ortalama zarar:
-34.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-698.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-698.05 USD (6)
Aylık büyüme:
-0.80%
Yıllık tahmin:
-9.67%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
172.82 USD
Maksimum:
727.20 USD (8.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.47% (727.20 USD)
Varlığa göre:
20.12% (1 970.41 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|archived
|52
|GBPAUD
|44
|GBPCAD
|39
|AUDCAD
|39
|NZDCAD
|34
|EURGBP
|30
|GBPUSD
|16
|AUDNZD
|11
|AUDUSD
|9
|EURUSD
|7
|EURAUD
|6
|EURNZD
|5
|NZDUSD
|4
|EURJPY
|2
|USDJPY
|2
|CADJPY
|2
|GBPJPY
|2
|AUDCHF
|1
|GBPCHF
|1
|EURCAD
|1
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|archived
|1.6K
|GBPAUD
|85
|GBPCAD
|68
|AUDCAD
|-144
|NZDCAD
|145
|EURGBP
|152
|GBPUSD
|-13
|AUDNZD
|22
|AUDUSD
|82
|EURUSD
|38
|EURAUD
|-74
|EURNZD
|-53
|NZDUSD
|23
|EURJPY
|-5
|USDJPY
|-190
|CADJPY
|-39
|GBPJPY
|6
|AUDCHF
|0
|GBPCHF
|1
|EURCAD
|3
|NZDCHF
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|archived
|0
|GBPAUD
|3K
|GBPCAD
|3K
|AUDCAD
|-3.9K
|NZDCAD
|1.8K
|EURGBP
|2K
|GBPUSD
|-176
|AUDNZD
|1.4K
|AUDUSD
|2.9K
|EURUSD
|1.3K
|EURAUD
|-3.9K
|EURNZD
|-3K
|NZDUSD
|765
|EURJPY
|-215
|USDJPY
|-7.3K
|CADJPY
|-1K
|GBPJPY
|376
|AUDCHF
|14
|GBPCHF
|29
|EURCAD
|117
|NZDCHF
|107
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +354.49 USD
En kötü işlem: -274 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +723.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -698.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
CapitalInvestment-Live 2
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 3
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
|
BoomForexLtd-Live-UK
|0.00 × 1
|
JustForex-Demo
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
STDMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Activtrades-5
|0.00 × 3
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 2
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
21%
0
0
USD
USD
9.6K
USD
USD
126
82%
308
74%
77%
1.62
5.43
USD
USD
20%
1:200