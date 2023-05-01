SegnaliSezioni
Le Duc Thinh

Davamos 198

Le Duc Thinh
0 recensioni
Affidabilità
126 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 21%
FBS-Real-3
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
308
Profit Trade:
230 (74.67%)
Loss Trade:
78 (25.32%)
Best Trade:
354.49 USD
Worst Trade:
-274.16 USD
Profitto lordo:
4 337.92 USD (39 732 pips)
Perdita lorda:
-2 664.91 USD (42 477 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (723.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
723.75 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
77.02%
Massimo carico di deposito:
20.03%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
2.30
Long Trade:
142 (46.10%)
Short Trade:
166 (53.90%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
5.43 USD
Profitto medio:
18.86 USD
Perdita media:
-34.17 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-698.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-698.05 USD (6)
Crescita mensile:
-0.80%
Previsione annuale:
-9.67%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
172.82 USD
Massimale:
727.20 USD (8.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.47% (727.20 USD)
Per equità:
20.12% (1 970.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
archived 52
GBPAUD 44
GBPCAD 39
AUDCAD 39
NZDCAD 34
EURGBP 30
GBPUSD 16
AUDNZD 11
AUDUSD 9
EURUSD 7
EURAUD 6
EURNZD 5
NZDUSD 4
EURJPY 2
USDJPY 2
CADJPY 2
GBPJPY 2
AUDCHF 1
GBPCHF 1
EURCAD 1
NZDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
archived 1.6K
GBPAUD 85
GBPCAD 68
AUDCAD -144
NZDCAD 145
EURGBP 152
GBPUSD -13
AUDNZD 22
AUDUSD 82
EURUSD 38
EURAUD -74
EURNZD -53
NZDUSD 23
EURJPY -5
USDJPY -190
CADJPY -39
GBPJPY 6
AUDCHF 0
GBPCHF 1
EURCAD 3
NZDCHF 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
archived 0
GBPAUD 3K
GBPCAD 3K
AUDCAD -3.9K
NZDCAD 1.8K
EURGBP 2K
GBPUSD -176
AUDNZD 1.4K
AUDUSD 2.9K
EURUSD 1.3K
EURAUD -3.9K
EURNZD -3K
NZDUSD 765
EURJPY -215
USDJPY -7.3K
CADJPY -1K
GBPJPY 376
AUDCHF 14
GBPCHF 29
EURCAD 117
NZDCHF 107
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +354.49 USD
Worst Trade: -274 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +723.75 USD
Massima perdita consecutiva: -698.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXCM-USDReal02
0.00 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
CapitalInvestment-Live 2
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 3
EGlobal-Cent4
0.00 × 2
BoomForexLtd-Live-UK
0.00 × 1
JustForex-Demo
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
STDMarkets-Live
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 3
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Real 9
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 2
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
SuperForex-Real
0.00 × 18
Tickmill02-Live
0.00 × 3
JustForex-Live2
0.00 × 1
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 2
536 più
Non ci sono recensioni
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 15:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 23:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 09:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 04:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 08:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.28 07:53
No swaps are charged
2025.04.28 07:53
No swaps are charged
2025.04.27 21:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.08 09:30
No swaps are charged on the signal account
2025.04.06 18:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.03.28 08:29
No swaps are charged on the signal account
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.17 13:20
No swaps are charged on the signal account
2025.03.13 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 21:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Davamos 198
30USD al mese
21%
0
0
USD
9.6K
USD
126
82%
308
74%
77%
1.62
5.43
USD
20%
1:200
Copia

