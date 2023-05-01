- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
308
Profit Trade:
230 (74.67%)
Loss Trade:
78 (25.32%)
Best Trade:
354.49 USD
Worst Trade:
-274.16 USD
Profitto lordo:
4 337.92 USD (39 732 pips)
Perdita lorda:
-2 664.91 USD (42 477 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (723.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
723.75 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
77.02%
Massimo carico di deposito:
20.03%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
2.30
Long Trade:
142 (46.10%)
Short Trade:
166 (53.90%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
5.43 USD
Profitto medio:
18.86 USD
Perdita media:
-34.17 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-698.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-698.05 USD (6)
Crescita mensile:
-0.80%
Previsione annuale:
-9.67%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
172.82 USD
Massimale:
727.20 USD (8.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.47% (727.20 USD)
Per equità:
20.12% (1 970.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|archived
|52
|GBPAUD
|44
|GBPCAD
|39
|AUDCAD
|39
|NZDCAD
|34
|EURGBP
|30
|GBPUSD
|16
|AUDNZD
|11
|AUDUSD
|9
|EURUSD
|7
|EURAUD
|6
|EURNZD
|5
|NZDUSD
|4
|EURJPY
|2
|USDJPY
|2
|CADJPY
|2
|GBPJPY
|2
|AUDCHF
|1
|GBPCHF
|1
|EURCAD
|1
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|archived
|1.6K
|GBPAUD
|85
|GBPCAD
|68
|AUDCAD
|-144
|NZDCAD
|145
|EURGBP
|152
|GBPUSD
|-13
|AUDNZD
|22
|AUDUSD
|82
|EURUSD
|38
|EURAUD
|-74
|EURNZD
|-53
|NZDUSD
|23
|EURJPY
|-5
|USDJPY
|-190
|CADJPY
|-39
|GBPJPY
|6
|AUDCHF
|0
|GBPCHF
|1
|EURCAD
|3
|NZDCHF
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|archived
|0
|GBPAUD
|3K
|GBPCAD
|3K
|AUDCAD
|-3.9K
|NZDCAD
|1.8K
|EURGBP
|2K
|GBPUSD
|-176
|AUDNZD
|1.4K
|AUDUSD
|2.9K
|EURUSD
|1.3K
|EURAUD
|-3.9K
|EURNZD
|-3K
|NZDUSD
|765
|EURJPY
|-215
|USDJPY
|-7.3K
|CADJPY
|-1K
|GBPJPY
|376
|AUDCHF
|14
|GBPCHF
|29
|EURCAD
|117
|NZDCHF
|107
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +354.49 USD
Worst Trade: -274 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +723.75 USD
Massima perdita consecutiva: -698.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
CapitalInvestment-Live 2
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 3
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
|
BoomForexLtd-Live-UK
|0.00 × 1
|
JustForex-Demo
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
STDMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Activtrades-5
|0.00 × 3
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 2
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
