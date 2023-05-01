SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Davamos 198
Le Duc Thinh

Davamos 198

Le Duc Thinh
0 avis
Fiabilité
126 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 21%
FBS-Real-3
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
308
Bénéfice trades:
230 (74.67%)
Perte trades:
78 (25.32%)
Meilleure transaction:
354.49 USD
Pire transaction:
-274.16 USD
Bénéfice brut:
4 337.92 USD (39 732 pips)
Perte brute:
-2 664.91 USD (42 477 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (723.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
723.75 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
77.02%
Charge de dépôt maximale:
20.03%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
2.30
Longs trades:
142 (46.10%)
Courts trades:
166 (53.90%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
5.43 USD
Bénéfice moyen:
18.86 USD
Perte moyenne:
-34.17 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-698.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-698.05 USD (6)
Croissance mensuelle:
-0.80%
Prévision annuelle:
-9.67%
Algo trading:
82%
Prélèvement par solde:
Absolu:
172.82 USD
Maximal:
727.20 USD (8.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.47% (727.20 USD)
Par fonds propres:
20.12% (1 970.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
archived 52
GBPAUD 44
GBPCAD 39
AUDCAD 39
NZDCAD 34
EURGBP 30
GBPUSD 16
AUDNZD 11
AUDUSD 9
EURUSD 7
EURAUD 6
EURNZD 5
NZDUSD 4
EURJPY 2
USDJPY 2
CADJPY 2
GBPJPY 2
AUDCHF 1
GBPCHF 1
EURCAD 1
NZDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
archived 1.6K
GBPAUD 85
GBPCAD 68
AUDCAD -144
NZDCAD 145
EURGBP 152
GBPUSD -13
AUDNZD 22
AUDUSD 82
EURUSD 38
EURAUD -74
EURNZD -53
NZDUSD 23
EURJPY -5
USDJPY -190
CADJPY -39
GBPJPY 6
AUDCHF 0
GBPCHF 1
EURCAD 3
NZDCHF 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
archived 0
GBPAUD 3K
GBPCAD 3K
AUDCAD -3.9K
NZDCAD 1.8K
EURGBP 2K
GBPUSD -176
AUDNZD 1.4K
AUDUSD 2.9K
EURUSD 1.3K
EURAUD -3.9K
EURNZD -3K
NZDUSD 765
EURJPY -215
USDJPY -7.3K
CADJPY -1K
GBPJPY 376
AUDCHF 14
GBPCHF 29
EURCAD 117
NZDCHF 107
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +354.49 USD
Pire transaction: -274 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +723.75 USD
Perte consécutive maximale: -698.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXCM-USDReal02
0.00 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
CapitalInvestment-Live 2
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 3
EGlobal-Cent4
0.00 × 2
BoomForexLtd-Live-UK
0.00 × 1
JustForex-Demo
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
STDMarkets-Live
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 3
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Real 9
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 2
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
SuperForex-Real
0.00 × 18
Tickmill02-Live
0.00 × 3
JustForex-Live2
0.00 × 1
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 2
536 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 15:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 23:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 09:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 04:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 08:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.28 07:53
No swaps are charged
2025.04.28 07:53
No swaps are charged
2025.04.27 21:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.08 09:30
No swaps are charged on the signal account
2025.04.06 18:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.04.03 09:26
No swaps are charged
2025.03.28 08:29
No swaps are charged on the signal account
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.20 11:25
No swaps are charged
2025.03.17 13:20
No swaps are charged on the signal account
2025.03.13 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 21:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Davamos 198
30 USD par mois
21%
0
0
USD
9.6K
USD
126
82%
308
74%
77%
1.62
5.43
USD
20%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.