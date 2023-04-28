SinyallerBölümler
Hung Wen Lin

ForexShootCross

Hung Wen Lin
0 inceleme
131 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -45%
Swissquote-Live6
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 539
Kârla kapanan işlemler:
2 654 (74.99%)
Zararla kapanan işlemler:
885 (25.01%)
En iyi işlem:
19.96 USD
En kötü işlem:
-92.73 USD
Brüt kâr:
7 833.71 USD (792 570 pips)
Brüt zarar:
-6 507.35 USD (638 428 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (87.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
198.68 USD (28)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
83.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
77
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
0.75
Alış işlemleri:
1 673 (47.27%)
Satış işlemleri:
1 866 (52.73%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.37 USD
Ortalama kâr:
2.95 USD
Ortalama zarar:
-7.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-189.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-309.28 USD (10)
Aylık büyüme:
12.78%
Yıllık tahmin:
155.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 167.43 USD
Maksimum:
1 772.46 USD (83.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.82% (1 772.46 USD)
Varlığa göre:
66.20% (2 090.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 2314
GBPUSD 462
EURGBP 398
NZDCAD 231
CADCHF 134
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 747
GBPUSD 157
EURGBP 192
NZDCAD 54
CADCHF 176
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 87K
GBPUSD 21K
EURGBP 18K
NZDCAD 12K
CADCHF 17K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.96 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +87.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -189.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Live6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 35
Swissquote-Live1
0.00 × 2
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.11 × 117
AdmiralMarkets-Live3
0.22 × 307
Swissquote-Live6
1.65 × 129
逐步成長的多貨幣策略

EA包含多種交易策略 根據當時行情全自動調用適合的策略

策略帶有止損功能 可盡量避免大規模虧損 但在特定情形下仍然有可能出現虧損

投資交易並非絕對的獲利 跟隨交易者必須謹慎 在跟單交易時帳戶若出現較大的虧損壓力 應當考慮解除繼續跟單

帳戶交易幾乎是不終止狀態 所以介入跟單時盡量在信號帳戶虧損低於50時在介入 避免第一次循環造成較大的虧損


İnceleme yok
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.