İşlemler:
3 539
Kârla kapanan işlemler:
2 654 (74.99%)
Zararla kapanan işlemler:
885 (25.01%)
En iyi işlem:
19.96 USD
En kötü işlem:
-92.73 USD
Brüt kâr:
7 833.71 USD (792 570 pips)
Brüt zarar:
-6 507.35 USD (638 428 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (87.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
198.68 USD (28)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
83.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
77
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
0.75
Alış işlemleri:
1 673 (47.27%)
Satış işlemleri:
1 866 (52.73%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.37 USD
Ortalama kâr:
2.95 USD
Ortalama zarar:
-7.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-189.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-309.28 USD (10)
Aylık büyüme:
12.78%
Yıllık tahmin:
155.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 167.43 USD
Maksimum:
1 772.46 USD (83.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.82% (1 772.46 USD)
Varlığa göre:
66.20% (2 090.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2314
|GBPUSD
|462
|EURGBP
|398
|NZDCAD
|231
|CADCHF
|134
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|747
|GBPUSD
|157
|EURGBP
|192
|NZDCAD
|54
|CADCHF
|176
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|87K
|GBPUSD
|21K
|EURGBP
|18K
|NZDCAD
|12K
|CADCHF
|17K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.96 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +87.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -189.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Live6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 35
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 2
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 12
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
AltairInc-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.11 × 117
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.22 × 307
|
Swissquote-Live6
|1.65 × 129
逐步成長的多貨幣策略
EA包含多種交易策略 根據當時行情全自動調用適合的策略
策略帶有止損功能 可盡量避免大規模虧損 但在特定情形下仍然有可能出現虧損
投資交易並非絕對的獲利 跟隨交易者必須謹慎 在跟單交易時帳戶若出現較大的虧損壓力 應當考慮解除繼續跟單
帳戶交易幾乎是不終止狀態 所以介入跟單時盡量在信號帳戶虧損低於50時在介入 避免第一次循環造成較大的虧損
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-45%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
131
100%
3 539
74%
100%
1.20
0.37
USD
USD
80%
1:100