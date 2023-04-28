SegnaliSezioni
Hung Wen Lin

ForexShootCross

Hung Wen Lin
0 recensioni
131 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -45%
Swissquote-Live6
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 539
Profit Trade:
2 654 (74.99%)
Loss Trade:
885 (25.01%)
Best Trade:
19.96 USD
Worst Trade:
-92.73 USD
Profitto lordo:
7 833.71 USD (792 570 pips)
Perdita lorda:
-6 507.35 USD (638 428 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (87.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
198.68 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
83.53%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
77
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
0.75
Long Trade:
1 673 (47.27%)
Short Trade:
1 866 (52.73%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
2.95 USD
Perdita media:
-7.35 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-189.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-309.28 USD (10)
Crescita mensile:
12.78%
Previsione annuale:
155.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 167.43 USD
Massimale:
1 772.46 USD (83.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.82% (1 772.46 USD)
Per equità:
66.20% (2 090.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2314
GBPUSD 462
EURGBP 398
NZDCAD 231
CADCHF 134
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 747
GBPUSD 157
EURGBP 192
NZDCAD 54
CADCHF 176
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 87K
GBPUSD 21K
EURGBP 18K
NZDCAD 12K
CADCHF 17K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.96 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +87.25 USD
Massima perdita consecutiva: -189.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 35
Swissquote-Live1
0.00 × 2
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.11 × 117
AdmiralMarkets-Live3
0.22 × 307
Swissquote-Live6
1.65 × 129
逐步成長的多貨幣策略

EA包含多種交易策略 根據當時行情全自動調用適合的策略

策略帶有止損功能 可盡量避免大規模虧損 但在特定情形下仍然有可能出現虧損

投資交易並非絕對的獲利 跟隨交易者必須謹慎 在跟單交易時帳戶若出現較大的虧損壓力 應當考慮解除繼續跟單

帳戶交易幾乎是不終止狀態 所以介入跟單時盡量在信號帳戶虧損低於50時在介入 避免第一次循環造成較大的虧損


