- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
3 539
Bénéfice trades:
2 654 (74.99%)
Perte trades:
885 (25.01%)
Meilleure transaction:
19.96 USD
Pire transaction:
-92.73 USD
Bénéfice brut:
7 833.71 USD (792 570 pips)
Perte brute:
-6 507.35 USD (638 428 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (87.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
198.68 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
83.53%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
77
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
0.75
Longs trades:
1 673 (47.27%)
Courts trades:
1 866 (52.73%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
0.37 USD
Bénéfice moyen:
2.95 USD
Perte moyenne:
-7.35 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-189.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-309.28 USD (10)
Croissance mensuelle:
12.78%
Prévision annuelle:
155.06%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 167.43 USD
Maximal:
1 772.46 USD (83.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
79.82% (1 772.46 USD)
Par fonds propres:
66.20% (2 090.17 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2314
|GBPUSD
|462
|EURGBP
|398
|NZDCAD
|231
|CADCHF
|134
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|747
|GBPUSD
|157
|EURGBP
|192
|NZDCAD
|54
|CADCHF
|176
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|87K
|GBPUSD
|21K
|EURGBP
|18K
|NZDCAD
|12K
|CADCHF
|17K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +19.96 USD
Pire transaction: -93 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +87.25 USD
Perte consécutive maximale: -189.38 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Live6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 35
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 2
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 12
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
AltairInc-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.11 × 117
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.22 × 307
|
Swissquote-Live6
|1.65 × 129
逐步成長的多貨幣策略
EA包含多種交易策略 根據當時行情全自動調用適合的策略
策略帶有止損功能 可盡量避免大規模虧損 但在特定情形下仍然有可能出現虧損
投資交易並非絕對的獲利 跟隨交易者必須謹慎 在跟單交易時帳戶若出現較大的虧損壓力 應當考慮解除繼續跟單
帳戶交易幾乎是不終止狀態 所以介入跟單時盡量在信號帳戶虧損低於50時在介入 避免第一次循環造成較大的虧損
