Hung Wen Lin

ForexShootCross

Hung Wen Lin
0 avis
131 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -45%
Swissquote-Live6
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 539
Bénéfice trades:
2 654 (74.99%)
Perte trades:
885 (25.01%)
Meilleure transaction:
19.96 USD
Pire transaction:
-92.73 USD
Bénéfice brut:
7 833.71 USD (792 570 pips)
Perte brute:
-6 507.35 USD (638 428 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (87.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
198.68 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
83.53%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
77
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
0.75
Longs trades:
1 673 (47.27%)
Courts trades:
1 866 (52.73%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
0.37 USD
Bénéfice moyen:
2.95 USD
Perte moyenne:
-7.35 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-189.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-309.28 USD (10)
Croissance mensuelle:
12.78%
Prévision annuelle:
155.06%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 167.43 USD
Maximal:
1 772.46 USD (83.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
79.82% (1 772.46 USD)
Par fonds propres:
66.20% (2 090.17 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 2314
GBPUSD 462
EURGBP 398
NZDCAD 231
CADCHF 134
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 747
GBPUSD 157
EURGBP 192
NZDCAD 54
CADCHF 176
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 87K
GBPUSD 21K
EURGBP 18K
NZDCAD 12K
CADCHF 17K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.96 USD
Pire transaction: -93 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +87.25 USD
Perte consécutive maximale: -189.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Live6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 35
Swissquote-Live1
0.00 × 2
Dukascopy-live-1
0.00 × 12
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
AltairInc-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.11 × 117
AdmiralMarkets-Live3
0.22 × 307
Swissquote-Live6
1.65 × 129
逐步成長的多貨幣策略

EA包含多種交易策略 根據當時行情全自動調用適合的策略

策略帶有止損功能 可盡量避免大規模虧損 但在特定情形下仍然有可能出現虧損

投資交易並非絕對的獲利 跟隨交易者必須謹慎 在跟單交易時帳戶若出現較大的虧損壓力 應當考慮解除繼續跟單

帳戶交易幾乎是不終止狀態 所以介入跟單時盡量在信號帳戶虧損低於50時在介入 避免第一次循環造成較大的虧損


Aucun avis
