Sinyaller / MetaTrader 4 / USD POWER Low risk
Vladimir Ballesteros

USD POWER Low risk

Vladimir Ballesteros
0 inceleme
Güvenilirlik
127 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 78%
Pepperstone-Edge03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 187
Kârla kapanan işlemler:
816 (68.74%)
Zararla kapanan işlemler:
371 (31.26%)
En iyi işlem:
80.06 EUR
En kötü işlem:
-103.76 EUR
Brüt kâr:
6 452.18 EUR (188 142 pips)
Brüt zarar:
-5 656.18 EUR (188 619 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (146.60 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
146.60 EUR (20)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
56.72%
Maks. mevduat yükü:
46.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
1.63
Alış işlemleri:
546 (46.00%)
Satış işlemleri:
641 (54.00%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.67 EUR
Ortalama kâr:
7.91 EUR
Ortalama zarar:
-15.25 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-119.96 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-246.39 EUR (5)
Aylık büyüme:
14.80%
Yıllık tahmin:
179.55%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
45.95 EUR
Maksimum:
489.37 EUR (59.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.74% (489.37 EUR)
Varlığa göre:
45.32% (586.26 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 563
XAUUSD 224
USDJPY 105
US30 87
US500 84
AUDUSD 61
GBPUSD 24
USDCAD 12
AUDCAD 10
USDCHF 10
NZDCAD 5
JPN225 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.8K
XAUUSD -602
USDJPY -95
US30 -99
US500 84
AUDUSD -21
GBPUSD -201
USDCAD -6
AUDCAD 4
USDCHF -12
NZDCAD 6
JPN225 7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 39K
XAUUSD -39K
USDJPY 750
US30 -1.2K
US500 -81
AUDUSD -468
GBPUSD -415
USDCAD 130
AUDCAD 182
USDCHF -336
NZDCAD 185
JPN225 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +80.06 EUR
En kötü işlem: -104 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +146.60 EUR
Maksimum ardışık zarar: -119.96 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Dunboyne-Production
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 1
Activtrades-2
0.00 × 4
RoboForex-Demo
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
LCG-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
TMS-Demo
0.00 × 35
ICMarkets-Live17
0.13 × 8
Activtrades-Demo
0.18 × 22
EuromarketFX-Live
0.31 × 401
Tier1FX-Real
0.35 × 68
ICMarkets-Live04
0.37 × 598
XM.COM-Real 14
0.38 × 8
ForexMart-RealServer
0.44 × 39
ICMarkets-Live08
0.45 × 33
EGlobal-Classic3
0.50 × 2
ICMarkets-Live09
0.52 × 50
ICMarkets-Live16
0.56 × 9
ViproMarkets-Live
0.58 × 33
QTrade-5
0.67 × 3
223 daha fazla...
Trading only EURUSD very safety Management

From January 2024 new stratategy stared, diversifing the portafolio with 2 new pairs: AUDUSD and GBPUSD

İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
USD POWER Low risk
Ayda 30 USD
78%
0
0
USD
1.1K
EUR
127
98%
1 187
68%
57%
1.14
0.67
EUR
45%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.