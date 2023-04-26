- Büyüme
İşlemler:
1 187
Kârla kapanan işlemler:
816 (68.74%)
Zararla kapanan işlemler:
371 (31.26%)
En iyi işlem:
80.06 EUR
En kötü işlem:
-103.76 EUR
Brüt kâr:
6 452.18 EUR (188 142 pips)
Brüt zarar:
-5 656.18 EUR (188 619 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (146.60 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
146.60 EUR (20)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
56.72%
Maks. mevduat yükü:
46.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
1.63
Alış işlemleri:
546 (46.00%)
Satış işlemleri:
641 (54.00%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.67 EUR
Ortalama kâr:
7.91 EUR
Ortalama zarar:
-15.25 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-119.96 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-246.39 EUR (5)
Aylık büyüme:
14.80%
Yıllık tahmin:
179.55%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
45.95 EUR
Maksimum:
489.37 EUR (59.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.74% (489.37 EUR)
Varlığa göre:
45.32% (586.26 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|563
|XAUUSD
|224
|USDJPY
|105
|US30
|87
|US500
|84
|AUDUSD
|61
|GBPUSD
|24
|USDCAD
|12
|AUDCAD
|10
|USDCHF
|10
|NZDCAD
|5
|JPN225
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.8K
|XAUUSD
|-602
|USDJPY
|-95
|US30
|-99
|US500
|84
|AUDUSD
|-21
|GBPUSD
|-201
|USDCAD
|-6
|AUDCAD
|4
|USDCHF
|-12
|NZDCAD
|6
|JPN225
|7
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|39K
|XAUUSD
|-39K
|USDJPY
|750
|US30
|-1.2K
|US500
|-81
|AUDUSD
|-468
|GBPUSD
|-415
|USDCAD
|130
|AUDCAD
|182
|USDCHF
|-336
|NZDCAD
|185
|JPN225
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +80.06 EUR
En kötü işlem: -104 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +146.60 EUR
Maksimum ardışık zarar: -119.96 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 1
|
Activtrades-2
|0.00 × 4
|
RoboForex-Demo
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
LCG-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
TMS-Demo
|0.00 × 35
|
ICMarkets-Live17
|0.13 × 8
|
Activtrades-Demo
|0.18 × 22
|
EuromarketFX-Live
|0.31 × 401
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
ICMarkets-Live04
|0.37 × 598
|
XM.COM-Real 14
|0.38 × 8
|
ForexMart-RealServer
|0.44 × 39
|
ICMarkets-Live08
|0.45 × 33
|
EGlobal-Classic3
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.52 × 50
|
ICMarkets-Live16
|0.56 × 9
|
ViproMarkets-Live
|0.58 × 33
|
QTrade-5
|0.67 × 3
Trading only EURUSD very safety Management
From January 2024 new stratategy stared, diversifing the portafolio with 2 new pairs: AUDUSD and GBPUSD
