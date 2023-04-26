- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 187
Profit Trade:
816 (68.74%)
Loss Trade:
371 (31.26%)
Best Trade:
80.06 EUR
Worst Trade:
-103.76 EUR
Profitto lordo:
6 452.18 EUR (188 142 pips)
Perdita lorda:
-5 656.18 EUR (188 619 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (146.60 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
146.60 EUR (20)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
56.72%
Massimo carico di deposito:
46.35%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
1.63
Long Trade:
546 (46.00%)
Short Trade:
641 (54.00%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.67 EUR
Profitto medio:
7.91 EUR
Perdita media:
-15.25 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-119.96 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-246.39 EUR (5)
Crescita mensile:
15.73%
Previsione annuale:
191.69%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
45.95 EUR
Massimale:
489.37 EUR (59.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.74% (489.37 EUR)
Per equità:
45.32% (586.26 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|563
|XAUUSD
|224
|USDJPY
|105
|US30
|87
|US500
|84
|AUDUSD
|61
|GBPUSD
|24
|USDCAD
|12
|AUDCAD
|10
|USDCHF
|10
|NZDCAD
|5
|JPN225
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.8K
|XAUUSD
|-602
|USDJPY
|-95
|US30
|-99
|US500
|84
|AUDUSD
|-21
|GBPUSD
|-201
|USDCAD
|-6
|AUDCAD
|4
|USDCHF
|-12
|NZDCAD
|6
|JPN225
|7
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|39K
|XAUUSD
|-39K
|USDJPY
|750
|US30
|-1.2K
|US500
|-81
|AUDUSD
|-468
|GBPUSD
|-415
|USDCAD
|130
|AUDCAD
|182
|USDCHF
|-336
|NZDCAD
|185
|JPN225
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +80.06 EUR
Worst Trade: -104 EUR
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +146.60 EUR
Massima perdita consecutiva: -119.96 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 1
|
Activtrades-2
|0.00 × 4
|
RoboForex-Demo
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
LCG-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
TMS-Demo
|0.00 × 35
|
ICMarkets-Live17
|0.13 × 8
|
Activtrades-Demo
|0.18 × 22
|
EuromarketFX-Live
|0.31 × 401
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
ICMarkets-Live04
|0.37 × 598
|
XM.COM-Real 14
|0.38 × 8
|
ForexMart-RealServer
|0.44 × 39
|
ICMarkets-Live08
|0.45 × 33
|
EGlobal-Classic3
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.52 × 50
|
ICMarkets-Live16
|0.56 × 9
|
ViproMarkets-Live
|0.58 × 33
|
QTrade-5
|0.67 × 3
Trading only EURUSD very safety Management
From January 2024 new stratategy stared, diversifing the portafolio with 2 new pairs: AUDUSD and GBPUSD
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
78%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
127
98%
1 187
68%
57%
1.14
0.67
EUR
EUR
45%
1:500