Vladimir Ballesteros

USD POWER Low risk

Vladimir Ballesteros
0 recensioni
Affidabilità
127 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 78%
Pepperstone-Edge03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 187
Profit Trade:
816 (68.74%)
Loss Trade:
371 (31.26%)
Best Trade:
80.06 EUR
Worst Trade:
-103.76 EUR
Profitto lordo:
6 452.18 EUR (188 142 pips)
Perdita lorda:
-5 656.18 EUR (188 619 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (146.60 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
146.60 EUR (20)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
56.72%
Massimo carico di deposito:
46.35%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
1.63
Long Trade:
546 (46.00%)
Short Trade:
641 (54.00%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.67 EUR
Profitto medio:
7.91 EUR
Perdita media:
-15.25 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-119.96 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-246.39 EUR (5)
Crescita mensile:
15.73%
Previsione annuale:
191.69%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
45.95 EUR
Massimale:
489.37 EUR (59.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.74% (489.37 EUR)
Per equità:
45.32% (586.26 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 563
XAUUSD 224
USDJPY 105
US30 87
US500 84
AUDUSD 61
GBPUSD 24
USDCAD 12
AUDCAD 10
USDCHF 10
NZDCAD 5
JPN225 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.8K
XAUUSD -602
USDJPY -95
US30 -99
US500 84
AUDUSD -21
GBPUSD -201
USDCAD -6
AUDCAD 4
USDCHF -12
NZDCAD 6
JPN225 7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 39K
XAUUSD -39K
USDJPY 750
US30 -1.2K
US500 -81
AUDUSD -468
GBPUSD -415
USDCAD 130
AUDCAD 182
USDCHF -336
NZDCAD 185
JPN225 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +80.06 EUR
Worst Trade: -104 EUR
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +146.60 EUR
Massima perdita consecutiva: -119.96 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Dunboyne-Production
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 1
Activtrades-2
0.00 × 4
RoboForex-Demo
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
LCG-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
TMS-Demo
0.00 × 35
ICMarkets-Live17
0.13 × 8
Activtrades-Demo
0.18 × 22
EuromarketFX-Live
0.31 × 401
Tier1FX-Real
0.35 × 68
ICMarkets-Live04
0.37 × 598
XM.COM-Real 14
0.38 × 8
ForexMart-RealServer
0.44 × 39
ICMarkets-Live08
0.45 × 33
EGlobal-Classic3
0.50 × 2
ICMarkets-Live09
0.52 × 50
ICMarkets-Live16
0.56 × 9
ViproMarkets-Live
0.58 × 33
QTrade-5
0.67 × 3
223 più
Trading only EURUSD very safety Management

From January 2024 new stratategy stared, diversifing the portafolio with 2 new pairs: AUDUSD and GBPUSD

Non ci sono recensioni
