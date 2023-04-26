SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / USD POWER Low risk
Vladimir Ballesteros

USD POWER Low risk

Vladimir Ballesteros
0 avis
Fiabilité
127 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 72%
Pepperstone-Edge03
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 186
Bénéfice trades:
815 (68.71%)
Perte trades:
371 (31.28%)
Meilleure transaction:
80.06 EUR
Pire transaction:
-103.76 EUR
Bénéfice brut:
6 418.31 EUR (187 852 pips)
Perte brute:
-5 656.18 EUR (188 619 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (146.60 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
146.60 EUR (20)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
56.72%
Charge de dépôt maximale:
46.35%
Dernier trade:
23 il y a des minutes
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
1.56
Longs trades:
546 (46.04%)
Courts trades:
640 (53.96%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
0.64 EUR
Bénéfice moyen:
7.88 EUR
Perte moyenne:
-15.25 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-119.96 EUR)
Perte consécutive maximale:
-246.39 EUR (5)
Croissance mensuelle:
10.92%
Prévision annuelle:
132.56%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
45.95 EUR
Maximal:
489.37 EUR (59.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.74% (489.37 EUR)
Par fonds propres:
45.32% (586.26 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 563
XAUUSD 224
USDJPY 104
US30 87
US500 84
AUDUSD 61
GBPUSD 24
USDCAD 12
AUDCAD 10
USDCHF 10
NZDCAD 5
JPN225 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.8K
XAUUSD -602
USDJPY -134
US30 -99
US500 84
AUDUSD -21
GBPUSD -201
USDCAD -6
AUDCAD 4
USDCHF -12
NZDCAD 6
JPN225 7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 39K
XAUUSD -39K
USDJPY 460
US30 -1.2K
US500 -81
AUDUSD -468
GBPUSD -415
USDCAD 130
AUDCAD 182
USDCHF -336
NZDCAD 185
JPN225 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +80.06 EUR
Pire transaction: -104 EUR
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +146.60 EUR
Perte consécutive maximale: -119.96 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Dunboyne-Production
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 1
Activtrades-2
0.00 × 4
RoboForex-Demo
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
LCG-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
TMS-Demo
0.00 × 35
ICMarkets-Live17
0.13 × 8
Activtrades-Demo
0.18 × 22
EuromarketFX-Live
0.31 × 401
Tier1FX-Real
0.35 × 68
ICMarkets-Live04
0.37 × 598
XM.COM-Real 14
0.38 × 8
ForexMart-RealServer
0.44 × 39
ICMarkets-Live08
0.45 × 33
EGlobal-Classic3
0.50 × 2
ICMarkets-Live09
0.52 × 50
ICMarkets-Live16
0.56 × 9
ViproMarkets-Live
0.58 × 33
QTrade-5
0.67 × 3
223 plus...
Trading only EURUSD very safety Management

From January 2024 new stratategy stared, diversifing the portafolio with 2 new pairs: AUDUSD and GBPUSD

Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
USD POWER Low risk
30 USD par mois
72%
0
0
USD
1.1K
EUR
127
98%
1 186
68%
57%
1.13
0.64
EUR
45%
1:500
Copier

