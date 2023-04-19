SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Project Artist II
Yan Ji Hu

Project Artist II

Yan Ji Hu
0 inceleme
135 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -10%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 874
Kârla kapanan işlemler:
1 195 (63.76%)
Zararla kapanan işlemler:
679 (36.23%)
En iyi işlem:
13.65 USD
En kötü işlem:
-33.06 USD
Brüt kâr:
856.82 USD (109 624 pips)
Brüt zarar:
-951.36 USD (102 182 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (5.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.76 USD (15)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
28.06%
Maks. mevduat yükü:
24.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
1 041 (55.55%)
Satış işlemleri:
833 (44.45%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.05 USD
Ortalama kâr:
0.72 USD
Ortalama zarar:
-1.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-61.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61.46 USD (12)
Aylık büyüme:
0.13%
Yıllık tahmin:
1.56%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
137.94 USD
Maksimum:
233.59 USD (20.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.95% (233.59 USD)
Varlığa göre:
3.83% (38.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 338
EURCHF 242
GBPUSD 207
USDCHF 203
EURGBP 116
EURAUD 98
GBPAUD 93
AUDNZD 89
EURCAD 83
AUDJPY 81
NZDUSD 78
GBPCAD 60
EURNZD 57
EURUSD 56
GBPCHF 54
AUDCAD 18
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 24
EURCHF -7
GBPUSD -28
USDCHF 8
EURGBP -3
EURAUD -12
GBPAUD 18
AUDNZD -21
EURCAD 8
AUDJPY 11
NZDUSD -33
GBPCAD -7
EURNZD 6
EURUSD -40
GBPCHF -16
AUDCAD -2
AUDUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 7.7K
EURCHF 687
GBPUSD -1.3K
USDCHF 1.7K
EURGBP 647
EURAUD -1.3K
GBPAUD 3.8K
AUDNZD -3.1K
EURCAD 1.8K
AUDJPY 1.9K
NZDUSD -3K
GBPCAD -404
EURNZD 1.6K
EURUSD -1.3K
GBPCHF -1.1K
AUDCAD -97
AUDUSD 2
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.65 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +5.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -61.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 12
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 7
TradersWay-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.13 × 15
OneTrade-Real
0.20 × 5
ICMarkets-Live07
0.25 × 212
Pepperstone-Edge09
0.33 × 12
ICMarketsSC-Live05
0.33 × 12
OrtegaCapital-Server
0.36 × 565
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
CFHMarkets-Live1
0.51 × 153
AtlanticPearl-Live 1
0.56 × 64
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarkets-Live09
0.59 × 147
ICMarkets-Live10
0.60 × 15
AxiTrader-US07-Live
0.64 × 192
ICMarkets-Live06
0.65 × 333
EGlobal-Cent5
0.65 × 179
Monex-Server2
0.66 × 50
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
RoboForex-ECN-2
0.68 × 68
Pepperstone-Edge02
0.86 × 22
191 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
 Fully automated system, monthly gain is 1-3%, max DD will not greater than 16%; This one is more aggressive and also will hold the positions over the  weekends.  Text us anything, we try our best to reply. 



İnceleme yok
2025.01.24 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 03:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 00:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 679 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.02 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 00:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.11 08:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.20 08:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.27 08:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.23 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.22 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.16 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.25 23:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 546 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.05 08:05
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.15 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.15 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.18 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.14 09:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.03 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.26 05:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Project Artist II
Ayda 30 USD
-10%
0
0
USD
879
USD
135
99%
1 874
63%
28%
0.90
-0.05
USD
22%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.