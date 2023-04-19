SignauxSections
Yan Ji Hu

Project Artist II

Yan Ji Hu
0 avis
135 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -10%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 874
Bénéfice trades:
1 195 (63.76%)
Perte trades:
679 (36.23%)
Meilleure transaction:
13.65 USD
Pire transaction:
-33.06 USD
Bénéfice brut:
856.82 USD (109 624 pips)
Perte brute:
-951.36 USD (102 182 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (5.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
29.76 USD (15)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
28.06%
Charge de dépôt maximale:
24.81%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
-0.40
Longs trades:
1 041 (55.55%)
Courts trades:
833 (44.45%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-0.05 USD
Bénéfice moyen:
0.72 USD
Perte moyenne:
-1.40 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-61.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-61.46 USD (12)
Croissance mensuelle:
0.13%
Prévision annuelle:
1.56%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
137.94 USD
Maximal:
233.59 USD (20.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.95% (233.59 USD)
Par fonds propres:
3.83% (38.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 338
EURCHF 242
GBPUSD 207
USDCHF 203
EURGBP 116
EURAUD 98
GBPAUD 93
AUDNZD 89
EURCAD 83
AUDJPY 81
NZDUSD 78
GBPCAD 60
EURNZD 57
EURUSD 56
GBPCHF 54
AUDCAD 18
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 24
EURCHF -7
GBPUSD -28
USDCHF 8
EURGBP -3
EURAUD -12
GBPAUD 18
AUDNZD -21
EURCAD 8
AUDJPY 11
NZDUSD -33
GBPCAD -7
EURNZD 6
EURUSD -40
GBPCHF -16
AUDCAD -2
AUDUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 7.7K
EURCHF 687
GBPUSD -1.3K
USDCHF 1.7K
EURGBP 647
EURAUD -1.3K
GBPAUD 3.8K
AUDNZD -3.1K
EURCAD 1.8K
AUDJPY 1.9K
NZDUSD -3K
GBPCAD -404
EURNZD 1.6K
EURUSD -1.3K
GBPCHF -1.1K
AUDCAD -97
AUDUSD 2
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.65 USD
Pire transaction: -33 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +5.96 USD
Perte consécutive maximale: -61.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 12
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 7
TradersWay-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.13 × 15
OneTrade-Real
0.20 × 5
ICMarkets-Live07
0.25 × 212
Pepperstone-Edge09
0.33 × 12
ICMarketsSC-Live05
0.33 × 12
OrtegaCapital-Server
0.36 × 565
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
CFHMarkets-Live1
0.51 × 153
AtlanticPearl-Live 1
0.56 × 64
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarkets-Live09
0.59 × 147
ICMarkets-Live10
0.60 × 15
AxiTrader-US07-Live
0.64 × 192
ICMarkets-Live06
0.65 × 333
EGlobal-Cent5
0.65 × 179
Monex-Server2
0.66 × 50
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
RoboForex-ECN-2
0.68 × 68
Pepperstone-Edge02
0.86 × 22
191 plus...
 Fully automated system, monthly gain is 1-3%, max DD will not greater than 16%; This one is more aggressive and also will hold the positions over the  weekends.  Text us anything, we try our best to reply. 



Aucun avis
2025.01.24 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 03:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 00:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 679 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.02 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 00:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.11 08:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.20 08:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.27 08:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.23 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.22 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.16 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.25 23:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 546 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.05 08:05
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.15 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.15 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.18 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.14 09:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.03 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.26 05:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Project Artist II
30 USD par mois
-10%
0
0
USD
879
USD
135
99%
1 874
63%
28%
0.90
-0.05
USD
22%
1:200
Copier

