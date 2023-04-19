SegnaliSezioni
Yan Ji Hu

Project Artist II

Yan Ji Hu
0 recensioni
135 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -10%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 874
Profit Trade:
1 195 (63.76%)
Loss Trade:
679 (36.23%)
Best Trade:
13.65 USD
Worst Trade:
-33.06 USD
Profitto lordo:
856.82 USD (109 624 pips)
Perdita lorda:
-951.36 USD (102 182 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (5.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.76 USD (15)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
28.06%
Massimo carico di deposito:
24.81%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
1 041 (55.55%)
Short Trade:
833 (44.45%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.05 USD
Profitto medio:
0.72 USD
Perdita media:
-1.40 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-61.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.46 USD (12)
Crescita mensile:
0.13%
Previsione annuale:
1.56%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
137.94 USD
Massimale:
233.59 USD (20.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.95% (233.59 USD)
Per equità:
3.83% (38.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 338
EURCHF 242
GBPUSD 207
USDCHF 203
EURGBP 116
EURAUD 98
GBPAUD 93
AUDNZD 89
EURCAD 83
AUDJPY 81
NZDUSD 78
GBPCAD 60
EURNZD 57
EURUSD 56
GBPCHF 54
AUDCAD 18
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 24
EURCHF -7
GBPUSD -28
USDCHF 8
EURGBP -3
EURAUD -12
GBPAUD 18
AUDNZD -21
EURCAD 8
AUDJPY 11
NZDUSD -33
GBPCAD -7
EURNZD 6
EURUSD -40
GBPCHF -16
AUDCAD -2
AUDUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 7.7K
EURCHF 687
GBPUSD -1.3K
USDCHF 1.7K
EURGBP 647
EURAUD -1.3K
GBPAUD 3.8K
AUDNZD -3.1K
EURCAD 1.8K
AUDJPY 1.9K
NZDUSD -3K
GBPCAD -404
EURNZD 1.6K
EURUSD -1.3K
GBPCHF -1.1K
AUDCAD -97
AUDUSD 2
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.65 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +5.96 USD
Massima perdita consecutiva: -61.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 12
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 7
TradersWay-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.13 × 15
OneTrade-Real
0.20 × 5
ICMarkets-Live07
0.25 × 212
Pepperstone-Edge09
0.33 × 12
ICMarketsSC-Live05
0.33 × 12
OrtegaCapital-Server
0.36 × 565
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
CFHMarkets-Live1
0.51 × 153
AtlanticPearl-Live 1
0.56 × 64
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarkets-Live09
0.59 × 147
ICMarkets-Live10
0.60 × 15
AxiTrader-US07-Live
0.64 × 192
ICMarkets-Live06
0.65 × 333
EGlobal-Cent5
0.65 × 179
Monex-Server2
0.66 × 50
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
RoboForex-ECN-2
0.68 × 68
Pepperstone-Edge02
0.86 × 22
191 più
 Fully automated system, monthly gain is 1-3%, max DD will not greater than 16%; This one is more aggressive and also will hold the positions over the  weekends.  Text us anything, we try our best to reply. 



Non ci sono recensioni
2025.01.24 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.20 03:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.06 00:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 679 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.02 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.24 00:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.11 08:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.20 08:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.27 08:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.23 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.22 12:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.16 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.25 23:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 546 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.05 08:05
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.15 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.15 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.18 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.14 09:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.03 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.26 05:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
