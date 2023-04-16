- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7 726
Kârla kapanan işlemler:
4 698 (60.80%)
Zararla kapanan işlemler:
3 028 (39.19%)
En iyi işlem:
707.03 EUR
En kötü işlem:
-322.84 EUR
Brüt kâr:
27 350.14 EUR (1 655 729 pips)
Brüt zarar:
-20 531.22 EUR (1 400 109 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (61.62 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 053.86 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
98.99%
Maks. mevduat yükü:
20.56%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
106
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.37
Alış işlemleri:
3 900 (50.48%)
Satış işlemleri:
3 826 (49.52%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.88 EUR
Ortalama kâr:
5.82 EUR
Ortalama zarar:
-6.78 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-1 567.19 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 800.89 EUR (9)
Aylık büyüme:
-37.75%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
4 984.99 EUR (22.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.85% (4 984.99 EUR)
Varlığa göre:
61.60% (6 685.13 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD.
|3530
|AUDCAD.
|2277
|AUDNZD.
|1919
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD.
|5K
|AUDCAD.
|5.5K
|AUDNZD.
|-2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD.
|135K
|AUDCAD.
|189K
|AUDNZD.
|-47K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +707.03 EUR
En kötü işlem: -323 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +61.62 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 567.19 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TopFXGlobal-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Strateji, hem tersine çevirme modunda hem de koparma modunda fiyatlar ortalamalardan uzaklaştığında farklı zaman dilimlerinde çalışır. Orijinal kötü işlemleri kurtarmak için bir arabuluculuk sistemi mevcuttur.
Önerilen minimum sermaye, 1:500 kaldıraç ile 10.000€/$'dır. daha yüksek sermaye ile daha düşük kaldıraç kullanmak mümkündür, örneğin:
kaldıraç 1:30 -> 45000 €/$
kaldıraç 1:50 -> 29500 €/$
kaldıraç 1:100 -> 18000 €/$
kaldıraç 1:200 -> 13000 €/$
kaldıraç 1:500 -> 10000 €/$
Kendinizi aşırı maruz bırakmamak için daha agresif bir yaklaşım benimsemeniz ÖNERİLMEZ. Riski ve riskleri azaltmak için daha fazla sermaye veya daha küçük ticaret boyutları kullanın.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 92 USD
36%
0
0
USD
USD
7.5K
EUR
EUR
142
100%
7 726
60%
99%
1.33
0.88
EUR
EUR
62%
1:500