Strateji, hem tersine çevirme modunda hem de koparma modunda fiyatlar ortalamalardan uzaklaştığında farklı zaman dilimlerinde çalışır. Orijinal kötü işlemleri kurtarmak için bir arabuluculuk sistemi mevcuttur.

Önerilen minimum sermaye, 1:500 kaldıraç ile 10.000€/$'dır. daha yüksek sermaye ile daha düşük kaldıraç kullanmak mümkündür, örneğin:





kaldıraç 1:30 -> 45000 €/$

kaldıraç 1:50 -> 29500 €/$

kaldıraç 1:100 -> 18000 €/$

kaldıraç 1:200 -> 13000 €/$

kaldıraç 1:500 -> 10000 €/$





Kendinizi aşırı maruz bırakmamak için daha agresif bir yaklaşım benimsemeniz ÖNERİLMEZ. Riski ve riskleri azaltmak için daha fazla sermaye veya daha küçük ticaret boyutları kullanın.







