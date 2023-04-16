SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Nettuno
Stefano Bauso

Nettuno

Stefano Bauso
0 avis
Fiabilité
142 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 92 USD par mois
croissance depuis 2023 36%
TopFXGlobal-Live Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 726
Bénéfice trades:
4 698 (60.80%)
Perte trades:
3 028 (39.19%)
Meilleure transaction:
707.03 EUR
Pire transaction:
-322.84 EUR
Bénéfice brut:
27 350.14 EUR (1 655 729 pips)
Perte brute:
-20 531.22 EUR (1 400 109 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (61.62 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 053.86 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
98.99%
Charge de dépôt maximale:
20.56%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
106
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
1.37
Longs trades:
3 900 (50.48%)
Courts trades:
3 826 (49.52%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
0.88 EUR
Bénéfice moyen:
5.82 EUR
Perte moyenne:
-6.78 EUR
Pertes consécutives maximales:
29 (-1 567.19 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 800.89 EUR (9)
Croissance mensuelle:
-37.75%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
4 984.99 EUR (22.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.85% (4 984.99 EUR)
Par fonds propres:
61.60% (6 685.13 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD. 3530
AUDCAD. 2277
AUDNZD. 1919
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD. 5K
AUDCAD. 5.5K
AUDNZD. -2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD. 135K
AUDCAD. 189K
AUDNZD. -47K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +707.03 EUR
Pire transaction: -323 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +61.62 EUR
Perte consécutive maximale: -1 567.19 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TopFXGlobal-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

La stratégie fonctionne sur différentes périodes lorsque les prix s'éloignent des moyennes, à la fois en mode inversion et en mode cassure. Un système de médiation est en place pour récupérer les mauvaises transactions d'origine.
Le capital minimum recommandé est de 10 000 €/$ avec un effet de levier de 1:500. il est possible d'utiliser un effet de levier plus faible avec des capitaux plus élevés, par exemple :

effet de levier 1h30 -> 45000 €/$
effet de levier 1:50 -> 29500 €/$
effet de levier 1:100 -> 18000 €/$
effet de levier 1:200 -> 13000 €/$
effet de levier 1:500 -> 10000 €/$

Il n'est PAS RECOMMANDÉ d'adopter une approche plus agressive afin de ne pas vous surexposer. Pour réduire les risques et les risques, utilisez plus de capital ou des transactions de plus petite taille.



Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Nettuno
92 USD par mois
36%
0
0
USD
7.5K
EUR
142
100%
7 726
60%
99%
1.33
0.88
EUR
62%
1:500
Copier

