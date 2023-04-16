- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
7 726
Bénéfice trades:
4 698 (60.80%)
Perte trades:
3 028 (39.19%)
Meilleure transaction:
707.03 EUR
Pire transaction:
-322.84 EUR
Bénéfice brut:
27 350.14 EUR (1 655 729 pips)
Perte brute:
-20 531.22 EUR (1 400 109 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (61.62 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 053.86 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
98.99%
Charge de dépôt maximale:
20.56%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
106
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
1.37
Longs trades:
3 900 (50.48%)
Courts trades:
3 826 (49.52%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
0.88 EUR
Bénéfice moyen:
5.82 EUR
Perte moyenne:
-6.78 EUR
Pertes consécutives maximales:
29 (-1 567.19 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 800.89 EUR (9)
Croissance mensuelle:
-37.75%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
4 984.99 EUR (22.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.85% (4 984.99 EUR)
Par fonds propres:
61.60% (6 685.13 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDCAD.
|3530
|AUDCAD.
|2277
|AUDNZD.
|1919
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDCAD.
|5K
|AUDCAD.
|5.5K
|AUDNZD.
|-2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDCAD.
|135K
|AUDCAD.
|189K
|AUDNZD.
|-47K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +707.03 EUR
Pire transaction: -323 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +61.62 EUR
Perte consécutive maximale: -1 567.19 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TopFXGlobal-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
La stratégie fonctionne sur différentes périodes lorsque les prix s'éloignent des moyennes, à la fois en mode inversion et en mode cassure. Un système de médiation est en place pour récupérer les mauvaises transactions d'origine.
Le capital minimum recommandé est de 10 000 €/$ avec un effet de levier de 1:500. il est possible d'utiliser un effet de levier plus faible avec des capitaux plus élevés, par exemple :
effet de levier 1h30 -> 45000 €/$
effet de levier 1:50 -> 29500 €/$
effet de levier 1:100 -> 18000 €/$
effet de levier 1:200 -> 13000 €/$
effet de levier 1:500 -> 10000 €/$
Il n'est PAS RECOMMANDÉ d'adopter une approche plus agressive afin de ne pas vous surexposer. Pour réduire les risques et les risques, utilisez plus de capital ou des transactions de plus petite taille.
Aucun avis
