La stratégie fonctionne sur différentes périodes lorsque les prix s'éloignent des moyennes, à la fois en mode inversion et en mode cassure. Un système de médiation est en place pour récupérer les mauvaises transactions d'origine.

Le capital minimum recommandé est de 10 000 €/$ avec un effet de levier de 1:500. il est possible d'utiliser un effet de levier plus faible avec des capitaux plus élevés, par exemple :





effet de levier 1h30 -> 45000 €/$

effet de levier 1:50 -> 29500 €/$

effet de levier 1:100 -> 18000 €/$

effet de levier 1:200 -> 13000 €/$

effet de levier 1:500 -> 10000 €/$





Il n'est PAS RECOMMANDÉ d'adopter une approche plus agressive afin de ne pas vous surexposer. Pour réduire les risques et les risques, utilisez plus de capital ou des transactions de plus petite taille.







