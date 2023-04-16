La strategia opera su diversi time frame in occasione di allontanamenti dei prezzi dalle medie, sia in modo reverse sia breakout. Vi è un sistema di mediazione per recuperare i trade originali non azzeccati.

Il capitale minimo consigliato è di 10.000 €/$ con leva minima di 1:500. è possibile utlizzare leve più basse con capitali più alti ad esempio:





leva 1:30 -> 45000 €/$

leva 1:50 -> 29500 €/$

leva 1:100 -> 18000 €/$

leva 1:200 -> 13000 €/$

leva 1:500 -> 10000 €/$





Si SCONSIGLIA di applicare un approccio più aggressivo per non sovraesporsi. Per ridurre il rischio e l'esposizione, utilizzare un capitale maggiore o delle dimensioni delle operazioni più piccole.