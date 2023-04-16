SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Nettuno
Stefano Bauso

Nettuno

Stefano Bauso
0 recensioni
Affidabilità
142 settimane
0 / 0 USD
Copia per 92 USD al mese
crescita dal 2023 36%
TopFXGlobal-Live Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 726
Profit Trade:
4 698 (60.80%)
Loss Trade:
3 028 (39.19%)
Best Trade:
707.03 EUR
Worst Trade:
-322.84 EUR
Profitto lordo:
27 350.14 EUR (1 655 729 pips)
Perdita lorda:
-20 531.22 EUR (1 400 109 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (61.62 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 053.86 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
98.99%
Massimo carico di deposito:
20.56%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
106
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.37
Long Trade:
3 900 (50.48%)
Short Trade:
3 826 (49.52%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.88 EUR
Profitto medio:
5.82 EUR
Perdita media:
-6.78 EUR
Massime perdite consecutive:
29 (-1 567.19 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 800.89 EUR (9)
Crescita mensile:
-37.75%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
4 984.99 EUR (22.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.85% (4 984.99 EUR)
Per equità:
61.60% (6 685.13 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD. 3530
AUDCAD. 2277
AUDNZD. 1919
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD. 5K
AUDCAD. 5.5K
AUDNZD. -2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD. 135K
AUDCAD. 189K
AUDNZD. -47K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +707.03 EUR
Worst Trade: -323 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +61.62 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 567.19 EUR

La strategia opera su diversi time frame in occasione di allontanamenti dei prezzi dalle medie, sia in modo reverse sia breakout. Vi è un sistema di mediazione per recuperare i trade originali non azzeccati.
Il capitale minimo consigliato è di 10.000 €/$ con leva minima di 1:500. è possibile utlizzare leve più basse con capitali più alti ad esempio:

leva 1:30 -> 45000 €/$
leva 1:50 -> 29500 €/$
leva 1:100 -> 18000 €/$
leva 1:200 -> 13000 €/$
leva 1:500 -> 10000 €/$

Si SCONSIGLIA di applicare un approccio più aggressivo per non sovraesporsi. Per ridurre il rischio e l'esposizione, utilizzare un capitale maggiore o delle dimensioni delle operazioni più piccole.


Buon trading!

