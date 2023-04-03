SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Omega Trend EA
Lachezar Krastev

Omega Trend EA

Lachezar Krastev
0 inceleme
Güvenilirlik
165 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 93%
ICMarketsSC-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 309
Kârla kapanan işlemler:
1 337 (57.90%)
Zararla kapanan işlemler:
972 (42.10%)
En iyi işlem:
68.42 USD
En kötü işlem:
-37.64 USD
Brüt kâr:
4 178.24 USD (404 387 pips)
Brüt zarar:
-3 854.79 USD (378 821 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (47.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
68.42 USD (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
85.32%
Maks. mevduat yükü:
3.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
1.23
Alış işlemleri:
1 204 (52.14%)
Satış işlemleri:
1 105 (47.86%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
3.13 USD
Ortalama zarar:
-3.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-46.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.84 USD (8)
Aylık büyüme:
-1.11%
Yıllık tahmin:
-11.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.29 USD
Maksimum:
262.97 USD (37.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.73% (262.97 USD)
Varlığa göre:
7.33% (39.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1068
EURJPY 645
GBPUSD 596
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -10
EURJPY 375
GBPUSD -41
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 7K
EURJPY 18K
GBPUSD 817
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +68.42 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +47.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live22
0.00 × 4
TTCM-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Exness-Real17
0.27 × 73
ICMarketsSC-Live20
0.52 × 33
IronFXBM-Real10
0.55 × 20
ICMarketsSC-Live04
0.71 × 72
Dukascopy-live-1
0.75 × 44
ICMarketsSC-Live09
0.76 × 92
ICMarketsSC-Live18
0.80 × 10
AdmiralMarkets-Live3
0.90 × 39
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
TitanFX-05
1.00 × 1
Hankotrade-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 82
TitanFX-03
1.18 × 56
ICMarketsSC-Live24
1.21 × 856
Alpari-ECN1
1.25 × 4
AxioryAsia-02Live
1.33 × 21
ICMarketsSC-Live31
1.38 × 8
FocusMarkets-Real-4
1.38 × 21
ICMarketsSC-Live23
1.39 × 28
ThreeTrader-Live
1.52 × 151
Omega Trend EA Signal Account! Omega Trend EA product page: https://www.mql5.com/en/market/product/56222
İnceleme yok
2023.04.03 17:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.24% of days out of 242 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Omega Trend EA
Ayda 30 USD
93%
0
0
USD
672
USD
165
100%
2 309
57%
85%
1.08
0.14
USD
38%
1:500
Kopyala

