İşlemler:
2 309
Kârla kapanan işlemler:
1 337 (57.90%)
Zararla kapanan işlemler:
972 (42.10%)
En iyi işlem:
68.42 USD
En kötü işlem:
-37.64 USD
Brüt kâr:
4 178.24 USD (404 387 pips)
Brüt zarar:
-3 854.79 USD (378 821 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (47.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
68.42 USD (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
85.32%
Maks. mevduat yükü:
3.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
1.23
Alış işlemleri:
1 204 (52.14%)
Satış işlemleri:
1 105 (47.86%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
3.13 USD
Ortalama zarar:
-3.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-46.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.84 USD (8)
Aylık büyüme:
-1.11%
Yıllık tahmin:
-11.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.29 USD
Maksimum:
262.97 USD (37.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.73% (262.97 USD)
Varlığa göre:
7.33% (39.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1068
|EURJPY
|645
|GBPUSD
|596
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-10
|EURJPY
|375
|GBPUSD
|-41
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|7K
|EURJPY
|18K
|GBPUSD
|817
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
En iyi işlem: +68.42 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +47.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 4
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.27 × 73
|
ICMarketsSC-Live20
|0.52 × 33
|
IronFXBM-Real10
|0.55 × 20
|
ICMarketsSC-Live04
|0.71 × 72
|
Dukascopy-live-1
|0.75 × 44
|
ICMarketsSC-Live09
|0.76 × 92
|
ICMarketsSC-Live18
|0.80 × 10
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.90 × 39
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 82
|
TitanFX-03
|1.18 × 56
|
ICMarketsSC-Live24
|1.21 × 856
|
Alpari-ECN1
|1.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|1.33 × 21
|
ICMarketsSC-Live31
|1.38 × 8
|
FocusMarkets-Real-4
|1.38 × 21
|
ICMarketsSC-Live23
|1.39 × 28
|
ThreeTrader-Live
|1.52 × 151
