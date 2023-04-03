- Crescita
Trade:
2 309
Profit Trade:
1 337 (57.90%)
Loss Trade:
972 (42.10%)
Best Trade:
68.42 USD
Worst Trade:
-37.64 USD
Profitto lordo:
4 178.24 USD (404 387 pips)
Perdita lorda:
-3 854.79 USD (378 821 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (47.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68.42 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
85.32%
Massimo carico di deposito:
3.70%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
1.23
Long Trade:
1 204 (52.14%)
Short Trade:
1 105 (47.86%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
3.13 USD
Perdita media:
-3.97 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-46.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.84 USD (8)
Crescita mensile:
-0.94%
Previsione annuale:
-11.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.29 USD
Massimale:
262.97 USD (37.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.73% (262.97 USD)
Per equità:
7.33% (39.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1068
|EURJPY
|645
|GBPUSD
|596
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-10
|EURJPY
|375
|GBPUSD
|-41
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|7K
|EURJPY
|18K
|GBPUSD
|817
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +68.42 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +47.09 USD
Massima perdita consecutiva: -46.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 4
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.27 × 73
|
ICMarketsSC-Live20
|0.52 × 33
|
IronFXBM-Real10
|0.55 × 20
|
ICMarketsSC-Live04
|0.71 × 72
|
Dukascopy-live-1
|0.75 × 44
|
ICMarketsSC-Live09
|0.76 × 92
|
ICMarketsSC-Live18
|0.80 × 10
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.90 × 39
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 82
|
TitanFX-03
|1.18 × 56
|
ICMarketsSC-Live24
|1.21 × 856
|
Alpari-ECN1
|1.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|1.33 × 21
|
ICMarketsSC-Live31
|1.38 × 8
|
FocusMarkets-Real-4
|1.38 × 21
|
ICMarketsSC-Live23
|1.39 × 28
|
ThreeTrader-Live
|1.52 × 151
Omega Trend EA Signal Account! Omega Trend EA product page: https://www.mql5.com/en/market/product/56222
