Lachezar Krastev

Omega Trend EA

Lachezar Krastev
0 recensioni
Affidabilità
165 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 93%
ICMarketsSC-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 309
Profit Trade:
1 337 (57.90%)
Loss Trade:
972 (42.10%)
Best Trade:
68.42 USD
Worst Trade:
-37.64 USD
Profitto lordo:
4 178.24 USD (404 387 pips)
Perdita lorda:
-3 854.79 USD (378 821 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (47.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68.42 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
85.32%
Massimo carico di deposito:
3.70%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
1.23
Long Trade:
1 204 (52.14%)
Short Trade:
1 105 (47.86%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
3.13 USD
Perdita media:
-3.97 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-46.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.84 USD (8)
Crescita mensile:
-0.94%
Previsione annuale:
-11.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.29 USD
Massimale:
262.97 USD (37.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.73% (262.97 USD)
Per equità:
7.33% (39.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1068
EURJPY 645
GBPUSD 596
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -10
EURJPY 375
GBPUSD -41
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 7K
EURJPY 18K
GBPUSD 817
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +68.42 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +47.09 USD
Massima perdita consecutiva: -46.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live22
0.00 × 4
TTCM-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Exness-Real17
0.27 × 73
ICMarketsSC-Live20
0.52 × 33
IronFXBM-Real10
0.55 × 20
ICMarketsSC-Live04
0.71 × 72
Dukascopy-live-1
0.75 × 44
ICMarketsSC-Live09
0.76 × 92
ICMarketsSC-Live18
0.80 × 10
AdmiralMarkets-Live3
0.90 × 39
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
TitanFX-05
1.00 × 1
Hankotrade-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 82
TitanFX-03
1.18 × 56
ICMarketsSC-Live24
1.21 × 856
Alpari-ECN1
1.25 × 4
AxioryAsia-02Live
1.33 × 21
ICMarketsSC-Live31
1.38 × 8
FocusMarkets-Real-4
1.38 × 21
ICMarketsSC-Live23
1.39 × 28
ThreeTrader-Live
1.52 × 151
Omega Trend EA Signal Account! Omega Trend EA product page: https://www.mql5.com/en/market/product/56222
Non ci sono recensioni
2023.04.03 17:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.24% of days out of 242 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Omega Trend EA
30USD al mese
93%
0
0
USD
672
USD
165
100%
2 309
57%
85%
1.08
0.14
USD
38%
1:500
Copia

