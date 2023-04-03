SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SWP SOM 66131805
Danu Hernawan

SWP SOM 66131805

Danu Hernawan
0 inceleme
130 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 -40%
HFMarketsSV-Live Server 7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 368
Kârla kapanan işlemler:
3 237 (74.10%)
Zararla kapanan işlemler:
1 131 (25.89%)
En iyi işlem:
385.07 USD
En kötü işlem:
-342.07 USD
Brüt kâr:
12 406.09 USD (956 671 pips)
Brüt zarar:
-11 499.32 USD (970 839 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (34.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
496.78 USD (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
80.95%
Maks. mevduat yükü:
31.18%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.48
Alış işlemleri:
2 952 (67.58%)
Satış işlemleri:
1 416 (32.42%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
3.83 USD
Ortalama zarar:
-10.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-1 829.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 829.15 USD (17)
Aylık büyüme:
6.21%
Yıllık tahmin:
76.39%
Algo alım-satım:
28%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 148.24 USD
Maksimum:
1 880.24 USD (58.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.63% (910.54 USD)
Varlığa göre:
54.75% (2 190.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDc 2032
AUDUSDc 1268
GBPUSDc 660
EURUSDc 245
GBPAUDc 162
AUDCADc 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDc 1.4K
AUDUSDc -161
GBPUSDc 529
EURUSDc 218
GBPAUDc -1.1K
AUDCADc 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDc 59K
AUDUSDc -28K
GBPUSDc -11K
EURUSDc -9.5K
GBPAUDc -25K
AUDCADc -25
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +385.07 USD
En kötü işlem: -342 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +34.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 829.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.18 06:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 07:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 05:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 01:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 21:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 17:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 14:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 13:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2024.12.22 09:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2024.12.19 14:47
No swaps are charged on the signal account
2024.11.14 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 08:13
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 09:18
No swaps are charged
