Danu Hernawan

SWP SOM 66131805

Danu Hernawan
0 recensioni
130 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -40%
HFMarketsSV-Live Server 7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 368
Profit Trade:
3 237 (74.10%)
Loss Trade:
1 131 (25.89%)
Best Trade:
385.07 USD
Worst Trade:
-342.07 USD
Profitto lordo:
12 406.09 USD (956 671 pips)
Perdita lorda:
-11 499.32 USD (970 839 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (34.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
496.78 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
80.95%
Massimo carico di deposito:
31.18%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.48
Long Trade:
2 952 (67.58%)
Short Trade:
1 416 (32.42%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
3.83 USD
Perdita media:
-10.17 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-1 829.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 829.15 USD (17)
Crescita mensile:
6.30%
Previsione annuale:
76.39%
Algo trading:
28%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 148.24 USD
Massimale:
1 880.24 USD (58.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.63% (910.54 USD)
Per equità:
54.75% (2 190.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDc 2032
AUDUSDc 1268
GBPUSDc 660
EURUSDc 245
GBPAUDc 162
AUDCADc 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDc 1.4K
AUDUSDc -161
GBPUSDc 529
EURUSDc 218
GBPAUDc -1.1K
AUDCADc 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDc 59K
AUDUSDc -28K
GBPUSDc -11K
EURUSDc -9.5K
GBPAUDc -25K
AUDCADc -25
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +385.07 USD
Worst Trade: -342 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +34.14 USD
Massima perdita consecutiva: -1 829.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.18 06:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 07:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 05:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 01:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 21:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 17:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 14:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 13:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2024.12.22 09:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2024.12.19 14:47
No swaps are charged on the signal account
2024.11.14 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 08:13
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 09:18
No swaps are charged
