Signaux / MetaTrader 4 / SWP SOM 66131805
Danu Hernawan

SWP SOM 66131805

Danu Hernawan
0 avis
130 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -41%
HFMarketsSV-Live Server 7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 359
Bénéfice trades:
3 228 (74.05%)
Perte trades:
1 131 (25.95%)
Meilleure transaction:
385.07 USD
Pire transaction:
-342.07 USD
Bénéfice brut:
12 401.10 USD (953 853 pips)
Perte brute:
-11 499.32 USD (970 839 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (34.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
496.78 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
80.95%
Charge de dépôt maximale:
31.18%
Dernier trade:
23 il y a des minutes
Trades par semaine:
50
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.48
Longs trades:
2 943 (67.52%)
Courts trades:
1 416 (32.48%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.21 USD
Bénéfice moyen:
3.84 USD
Perte moyenne:
-10.17 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-1 829.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 829.15 USD (17)
Croissance mensuelle:
6.01%
Prévision annuelle:
72.87%
Algo trading:
28%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 148.24 USD
Maximal:
1 880.24 USD (58.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
71.63% (910.54 USD)
Par fonds propres:
54.75% (2 190.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDc 2023
AUDUSDc 1268
GBPUSDc 660
EURUSDc 245
GBPAUDc 162
AUDCADc 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDc 1.4K
AUDUSDc -161
GBPUSDc 529
EURUSDc 218
GBPAUDc -1.1K
AUDCADc 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDc 57K
AUDUSDc -28K
GBPUSDc -11K
EURUSDc -9.5K
GBPAUDc -25K
AUDCADc -25
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +385.07 USD
Pire transaction: -342 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +34.14 USD
Perte consécutive maximale: -1 829.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.18 06:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 07:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 05:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 01:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 21:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 17:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 14:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 13:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2024.12.22 09:18
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2024.12.19 14:47
No swaps are charged on the signal account
2024.11.14 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.14 08:13
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 09:18
No swaps are charged
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SWP SOM 66131805
30 USD par mois
-41%
0
0
USD
1K
USD
130
28%
4 359
74%
81%
1.07
0.21
USD
72%
1:500
