Guan Xi Liang

X097 Many a little makes a mickle

Guan Xi Liang
0 inceleme
Güvenilirlik
131 hafta
0 / 0 USD
Ayda 299 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 256%
XMGlobal-MT5 2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 839
Kârla kapanan işlemler:
2 791 (72.70%)
Zararla kapanan işlemler:
1 048 (27.30%)
En iyi işlem:
168.67 EUR
En kötü işlem:
-43.93 EUR
Brüt kâr:
8 968.77 EUR (415 307 pips)
Brüt zarar:
-2 774.87 EUR (266 846 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (29.50 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
558.69 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
99.53%
Maks. mevduat yükü:
30.68%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
14.58
Alış işlemleri:
1 492 (38.86%)
Satış işlemleri:
2 347 (61.14%)
Kâr faktörü:
3.23
Beklenen getiri:
1.61 EUR
Ortalama kâr:
3.21 EUR
Ortalama zarar:
-2.65 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-362.38 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-362.38 EUR (33)
Aylık büyüme:
12.54%
Yıllık tahmin:
154.39%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
424.68 EUR (5.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.28% (424.68 EUR)
Varlığa göre:
35.20% (1 455.78 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD# 1844
AUDCAD# 1053
AUDNZD# 942
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD# 4K
AUDCAD# 2.4K
AUDNZD# 648
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD# 76K
AUDCAD# 60K
AUDNZD# 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +168.67 EUR
En kötü işlem: -44 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 33
Maksimum ardışık kâr: +29.50 EUR
Maksimum ardışık zarar: -362.38 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

积少成多
İnceleme yok
2025.09.25 02:31
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.13 02:58
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.09 12:04
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.06.30 17:49
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
