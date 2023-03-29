SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / X097 Many a little makes a mickle
Guan Xi Liang

X097 Many a little makes a mickle

Guan Xi Liang
0 recensioni
Affidabilità
131 settimane
0 / 0 USD
Copia per 299 USD al mese
crescita dal 2023 256%
XMGlobal-MT5 2
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 839
Profit Trade:
2 791 (72.70%)
Loss Trade:
1 048 (27.30%)
Best Trade:
168.67 EUR
Worst Trade:
-43.93 EUR
Profitto lordo:
8 968.77 EUR (415 307 pips)
Perdita lorda:
-2 774.87 EUR (266 846 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (29.50 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
558.69 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
99.53%
Massimo carico di deposito:
30.68%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
14.58
Long Trade:
1 492 (38.86%)
Short Trade:
2 347 (61.14%)
Fattore di profitto:
3.23
Profitto previsto:
1.61 EUR
Profitto medio:
3.21 EUR
Perdita media:
-2.65 EUR
Massime perdite consecutive:
33 (-362.38 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-362.38 EUR (33)
Crescita mensile:
12.74%
Previsione annuale:
154.39%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
424.68 EUR (5.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.28% (424.68 EUR)
Per equità:
35.20% (1 455.78 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD# 1844
AUDCAD# 1053
AUDNZD# 942
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD# 4K
AUDCAD# 2.4K
AUDNZD# 648
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD# 76K
AUDCAD# 60K
AUDNZD# 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +168.67 EUR
Worst Trade: -44 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 33
Massimo profitto consecutivo: +29.50 EUR
Massima perdita consecutiva: -362.38 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

积少成多
Non ci sono recensioni
2025.09.25 02:31
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.13 02:58
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.09 12:04
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.06.30 17:49
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
X097 Many a little makes a mickle
299USD al mese
256%
0
0
USD
5.8K
EUR
131
98%
3 839
72%
100%
3.23
1.61
EUR
35%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.