SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / X097 Many a little makes a mickle
Guan Xi Liang

X097 Many a little makes a mickle

Guan Xi Liang
0 avis
Fiabilité
131 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 299 USD par mois
croissance depuis 2023 256%
XMGlobal-MT5 2
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 839
Bénéfice trades:
2 791 (72.70%)
Perte trades:
1 048 (27.30%)
Meilleure transaction:
168.67 EUR
Pire transaction:
-43.93 EUR
Bénéfice brut:
8 968.77 EUR (415 307 pips)
Perte brute:
-2 774.87 EUR (266 846 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (29.50 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
558.69 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
99.53%
Charge de dépôt maximale:
30.68%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
14.58
Longs trades:
1 492 (38.86%)
Courts trades:
2 347 (61.14%)
Facteur de profit:
3.23
Rendement attendu:
1.61 EUR
Bénéfice moyen:
3.21 EUR
Perte moyenne:
-2.65 EUR
Pertes consécutives maximales:
33 (-362.38 EUR)
Perte consécutive maximale:
-362.38 EUR (33)
Croissance mensuelle:
12.70%
Prévision annuelle:
154.39%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
424.68 EUR (5.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.28% (424.68 EUR)
Par fonds propres:
35.20% (1 455.78 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD# 1844
AUDCAD# 1053
AUDNZD# 942
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD# 4K
AUDCAD# 2.4K
AUDNZD# 648
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD# 76K
AUDCAD# 60K
AUDNZD# 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +168.67 EUR
Pire transaction: -44 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 33
Bénéfice consécutif maximal: +29.50 EUR
Perte consécutive maximale: -362.38 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

积少成多
Aucun avis
2025.09.25 02:31
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.17 20:21
No swaps are charged
2025.08.13 02:58
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.09 12:04
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.06.30 17:49
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
X097 Many a little makes a mickle
299 USD par mois
256%
0
0
USD
5.8K
EUR
131
98%
3 839
72%
100%
3.23
1.61
EUR
35%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.