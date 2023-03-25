Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live09 0.00 × 4 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 4 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 8 Mtrading-Live 0.00 × 1 DooPrime-Live 7 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live6 0.00 × 2 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 ValutradesSeychelles-Real 0.00 × 1 FXPIG-LIVE 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.35 × 98 TMGM.TradeMax-Live4 0.37 × 52 ICMarketsSC-Live27 0.55 × 298 TOPFX-Live Server 0.63 × 83 ICMarketsSC-Live08 0.64 × 1665 BlackMoonTrade-LiveLiquidity1 0.65 × 168 VantageFXInternational-Live 6 0.67 × 9 ICMarkets-Live16 0.82 × 159 ICMarketsEU-Live17 0.85 × 89 TMGM.TradeMax-Live2 0.87 × 364 ICMarkets-Live12 0.89 × 84 ICMarkets-Live14 0.95 × 113 Exness-Real9 1.00 × 82 ICMarketsSC-Live15 1.03 × 132 ICMarketsSC-Live24 1.04 × 20595 ICMarketsSC-Live06 1.07 × 2664 192 daha fazla...