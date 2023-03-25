SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Family Safe Trading 1
Groupe Perdigau Investissements

Family Safe Trading 1

Groupe Perdigau Investissements
0 inceleme
Güvenilirlik
149 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 192%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10 339
Kârla kapanan işlemler:
8 494 (82.15%)
Zararla kapanan işlemler:
1 845 (17.85%)
En iyi işlem:
179.52 EUR
En kötü işlem:
-204.51 EUR
Brüt kâr:
12 314.74 EUR (475 133 pips)
Brüt zarar:
-9 439.24 EUR (410 522 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (61.20 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
311.93 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
91.23%
Maks. mevduat yükü:
23.08%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
113
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
5.86
Alış işlemleri:
5 569 (53.86%)
Satış işlemleri:
4 770 (46.14%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.28 EUR
Ortalama kâr:
1.45 EUR
Ortalama zarar:
-5.12 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-213.24 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-490.79 EUR (7)
Aylık büyüme:
0.25%
Yıllık tahmin:
3.69%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
97.98 EUR
Maksimum:
490.79 EUR (16.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.01% (490.79 EUR)
Varlığa göre:
48.75% (1 565.62 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 3735
GBPUSD 3356
USDJPY 1385
USDCAD 443
XAUUSD 364
USDCHF 335
GBPCAD 139
GBPAUD 122
AUDUSD 96
EURCAD 95
EURAUD 81
AUDNZD 51
AUDCAD 49
EURGBP 36
NZDCAD 30
EURCHF 20
USTEC 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.2K
GBPUSD 1.6K
USDJPY 83
USDCAD 136
XAUUSD 229
USDCHF -245
GBPCAD 86
GBPAUD 33
AUDUSD 126
EURCAD -2
EURAUD 17
AUDNZD 41
AUDCAD 40
EURGBP -9
NZDCAD 42
EURCHF 5
USTEC -77
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 9.7K
GBPUSD 48K
USDJPY 18K
USDCAD 1.3K
XAUUSD 8.4K
USDCHF -31K
GBPCAD 1.9K
GBPAUD 5.4K
AUDUSD 3.2K
EURCAD 539
EURAUD 3.9K
AUDNZD 3.5K
AUDCAD 1.5K
EURGBP -4
NZDCAD 2.8K
EURCHF 461
USTEC -7.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +179.52 EUR
En kötü işlem: -205 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +61.20 EUR
Maksimum ardışık zarar: -213.24 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live09
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 8
Mtrading-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.35 × 98
TMGM.TradeMax-Live4
0.37 × 52
ICMarketsSC-Live27
0.55 × 298
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
ICMarketsSC-Live08
0.64 × 1665
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.65 × 168
VantageFXInternational-Live 6
0.67 × 9
ICMarkets-Live16
0.82 × 159
ICMarketsEU-Live17
0.85 × 89
TMGM.TradeMax-Live2
0.87 × 364
ICMarkets-Live12
0.89 × 84
ICMarkets-Live14
0.95 × 113
Exness-Real9
1.00 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.03 × 132
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 20595
ICMarketsSC-Live06
1.07 × 2664
192 daha fazla...
Safe autotrading signal, 

This settings is for same and regular increasing account

Our advice is to start with 2k$/€ minimum, target is between 5% and 15% monthly

İnceleme yok
2025.07.01 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 08:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 15:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 14:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 07:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 12:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 12:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 13:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 08:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 21:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 16:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 21:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 14:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
