- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10 339
Kârla kapanan işlemler:
8 494 (82.15%)
Zararla kapanan işlemler:
1 845 (17.85%)
En iyi işlem:
179.52 EUR
En kötü işlem:
-204.51 EUR
Brüt kâr:
12 314.74 EUR (475 133 pips)
Brüt zarar:
-9 439.24 EUR (410 522 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (61.20 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
311.93 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
91.23%
Maks. mevduat yükü:
23.08%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
113
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
5.86
Alış işlemleri:
5 569 (53.86%)
Satış işlemleri:
4 770 (46.14%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.28 EUR
Ortalama kâr:
1.45 EUR
Ortalama zarar:
-5.12 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-213.24 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-490.79 EUR (7)
Aylık büyüme:
0.25%
Yıllık tahmin:
3.69%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
97.98 EUR
Maksimum:
490.79 EUR (16.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.01% (490.79 EUR)
Varlığa göre:
48.75% (1 565.62 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3735
|GBPUSD
|3356
|USDJPY
|1385
|USDCAD
|443
|XAUUSD
|364
|USDCHF
|335
|GBPCAD
|139
|GBPAUD
|122
|AUDUSD
|96
|EURCAD
|95
|EURAUD
|81
|AUDNZD
|51
|AUDCAD
|49
|EURGBP
|36
|NZDCAD
|30
|EURCHF
|20
|USTEC
|2
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|1.6K
|USDJPY
|83
|USDCAD
|136
|XAUUSD
|229
|USDCHF
|-245
|GBPCAD
|86
|GBPAUD
|33
|AUDUSD
|126
|EURCAD
|-2
|EURAUD
|17
|AUDNZD
|41
|AUDCAD
|40
|EURGBP
|-9
|NZDCAD
|42
|EURCHF
|5
|USTEC
|-77
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|9.7K
|GBPUSD
|48K
|USDJPY
|18K
|USDCAD
|1.3K
|XAUUSD
|8.4K
|USDCHF
|-31K
|GBPCAD
|1.9K
|GBPAUD
|5.4K
|AUDUSD
|3.2K
|EURCAD
|539
|EURAUD
|3.9K
|AUDNZD
|3.5K
|AUDCAD
|1.5K
|EURGBP
|-4
|NZDCAD
|2.8K
|EURCHF
|461
|USTEC
|-7.4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +179.52 EUR
En kötü işlem: -205 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +61.20 EUR
Maksimum ardışık zarar: -213.24 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 8
|
Mtrading-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.35 × 98
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.37 × 52
|
ICMarketsSC-Live27
|0.55 × 298
|
TOPFX-Live Server
|0.63 × 83
|
ICMarketsSC-Live08
|0.64 × 1665
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.65 × 168
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.67 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.82 × 159
|
ICMarketsEU-Live17
|0.85 × 89
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.87 × 364
|
ICMarkets-Live12
|0.89 × 84
|
ICMarkets-Live14
|0.95 × 113
|
Exness-Real9
|1.00 × 82
|
ICMarketsSC-Live15
|1.03 × 132
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 20595
|
ICMarketsSC-Live06
|1.07 × 2664
Safe autotrading signal,
This settings is for same and regular increasing account
Our advice is to start with 2k$/€ minimum, target is between 5% and 15% monthly
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
192%
0
0
USD
USD
3.6K
EUR
EUR
149
98%
10 339
82%
91%
1.30
0.28
EUR
EUR
49%
1:500