Groupe Perdigau Investissements

Family Safe Trading 1

Groupe Perdigau Investissements
0 avis
Fiabilité
149 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 191%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10 338
Bénéfice trades:
8 493 (82.15%)
Perte trades:
1 845 (17.85%)
Meilleure transaction:
179.52 EUR
Pire transaction:
-204.51 EUR
Bénéfice brut:
12 314.27 EUR (475 046 pips)
Perte brute:
-9 439.24 EUR (410 522 pips)
Gains consécutifs maximales:
56 (61.20 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
311.93 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
91.23%
Charge de dépôt maximale:
23.08%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
114
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
5.86
Longs trades:
5 568 (53.86%)
Courts trades:
4 770 (46.14%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
0.28 EUR
Bénéfice moyen:
1.45 EUR
Perte moyenne:
-5.12 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-213.24 EUR)
Perte consécutive maximale:
-490.79 EUR (7)
Croissance mensuelle:
0.34%
Prévision annuelle:
4.40%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
97.98 EUR
Maximal:
490.79 EUR (16.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.01% (490.79 EUR)
Par fonds propres:
48.75% (1 565.62 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 3735
GBPUSD 3356
USDJPY 1385
USDCAD 443
XAUUSD 364
USDCHF 335
GBPCAD 139
GBPAUD 122
AUDUSD 96
EURCAD 95
EURAUD 81
AUDNZD 51
AUDCAD 49
EURGBP 36
NZDCAD 29
EURCHF 20
USTEC 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.2K
GBPUSD 1.6K
USDJPY 83
USDCAD 136
XAUUSD 229
USDCHF -245
GBPCAD 86
GBPAUD 33
AUDUSD 126
EURCAD -2
EURAUD 17
AUDNZD 41
AUDCAD 40
EURGBP -9
NZDCAD 41
EURCHF 5
USTEC -77
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 9.7K
GBPUSD 48K
USDJPY 18K
USDCAD 1.3K
XAUUSD 8.4K
USDCHF -31K
GBPCAD 1.9K
GBPAUD 5.4K
AUDUSD 3.2K
EURCAD 539
EURAUD 3.9K
AUDNZD 3.5K
AUDCAD 1.5K
EURGBP -4
NZDCAD 2.7K
EURCHF 461
USTEC -7.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +179.52 EUR
Pire transaction: -205 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +61.20 EUR
Perte consécutive maximale: -213.24 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live09
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 8
Mtrading-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.35 × 98
TMGM.TradeMax-Live4
0.37 × 52
ICMarketsSC-Live27
0.55 × 298
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
ICMarketsSC-Live08
0.64 × 1665
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.65 × 168
VantageFXInternational-Live 6
0.67 × 9
ICMarkets-Live16
0.82 × 159
ICMarketsEU-Live17
0.85 × 89
TMGM.TradeMax-Live2
0.87 × 364
ICMarkets-Live12
0.89 × 84
ICMarkets-Live14
0.95 × 113
Exness-Real9
1.00 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.03 × 132
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 20595
ICMarketsSC-Live06
1.07 × 2664
192 plus...
Safe autotrading signal, 

This settings is for same and regular increasing account

Our advice is to start with 2k$/€ minimum, target is between 5% and 15% monthly

Aucun avis
2025.07.01 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 08:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 15:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 14:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 07:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 12:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 12:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 13:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 08:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 21:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 16:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 21:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 14:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
