- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10 339
Profit Trade:
8 494 (82.15%)
Loss Trade:
1 845 (17.85%)
Best Trade:
179.52 EUR
Worst Trade:
-204.51 EUR
Profitto lordo:
12 314.74 EUR (475 133 pips)
Perdita lorda:
-9 439.24 EUR (410 522 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (61.20 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
311.93 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
91.23%
Massimo carico di deposito:
23.08%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
113
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
5.86
Long Trade:
5 569 (53.86%)
Short Trade:
4 770 (46.14%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.28 EUR
Profitto medio:
1.45 EUR
Perdita media:
-5.12 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-213.24 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-490.79 EUR (7)
Crescita mensile:
0.33%
Previsione annuale:
3.69%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
97.98 EUR
Massimale:
490.79 EUR (16.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.01% (490.79 EUR)
Per equità:
48.75% (1 565.62 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3735
|GBPUSD
|3356
|USDJPY
|1385
|USDCAD
|443
|XAUUSD
|364
|USDCHF
|335
|GBPCAD
|139
|GBPAUD
|122
|AUDUSD
|96
|EURCAD
|95
|EURAUD
|81
|AUDNZD
|51
|AUDCAD
|49
|EURGBP
|36
|NZDCAD
|30
|EURCHF
|20
|USTEC
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|1.6K
|USDJPY
|83
|USDCAD
|136
|XAUUSD
|229
|USDCHF
|-245
|GBPCAD
|86
|GBPAUD
|33
|AUDUSD
|126
|EURCAD
|-2
|EURAUD
|17
|AUDNZD
|41
|AUDCAD
|40
|EURGBP
|-9
|NZDCAD
|42
|EURCHF
|5
|USTEC
|-77
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|9.7K
|GBPUSD
|48K
|USDJPY
|18K
|USDCAD
|1.3K
|XAUUSD
|8.4K
|USDCHF
|-31K
|GBPCAD
|1.9K
|GBPAUD
|5.4K
|AUDUSD
|3.2K
|EURCAD
|539
|EURAUD
|3.9K
|AUDNZD
|3.5K
|AUDCAD
|1.5K
|EURGBP
|-4
|NZDCAD
|2.8K
|EURCHF
|461
|USTEC
|-7.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +179.52 EUR
Worst Trade: -205 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +61.20 EUR
Massima perdita consecutiva: -213.24 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 8
|
Mtrading-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.35 × 98
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.37 × 52
|
ICMarketsSC-Live27
|0.55 × 298
|
TOPFX-Live Server
|0.63 × 83
|
ICMarketsSC-Live08
|0.64 × 1665
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.65 × 168
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.67 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.82 × 159
|
ICMarketsEU-Live17
|0.85 × 89
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.87 × 364
|
ICMarkets-Live12
|0.89 × 84
|
ICMarkets-Live14
|0.95 × 113
|
Exness-Real9
|1.00 × 82
|
ICMarketsSC-Live15
|1.03 × 132
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 20595
|
ICMarketsSC-Live06
|1.07 × 2664
192 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Safe autotrading signal,
This settings is for same and regular increasing account
Our advice is to start with 2k$/€ minimum, target is between 5% and 15% monthly
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
192%
0
0
USD
USD
3.6K
EUR
EUR
149
98%
10 339
82%
91%
1.30
0.28
EUR
EUR
49%
1:500