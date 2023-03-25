SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Family Safe Trading 1
Family Safe Trading 1

Groupe Perdigau Investissements
0 recensioni
Affidabilità
149 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 192%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10 339
Profit Trade:
8 494 (82.15%)
Loss Trade:
1 845 (17.85%)
Best Trade:
179.52 EUR
Worst Trade:
-204.51 EUR
Profitto lordo:
12 314.74 EUR (475 133 pips)
Perdita lorda:
-9 439.24 EUR (410 522 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (61.20 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
311.93 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
91.23%
Massimo carico di deposito:
23.08%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
113
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
5.86
Long Trade:
5 569 (53.86%)
Short Trade:
4 770 (46.14%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.28 EUR
Profitto medio:
1.45 EUR
Perdita media:
-5.12 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-213.24 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-490.79 EUR (7)
Crescita mensile:
0.33%
Previsione annuale:
3.69%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
97.98 EUR
Massimale:
490.79 EUR (16.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.01% (490.79 EUR)
Per equità:
48.75% (1 565.62 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 3735
GBPUSD 3356
USDJPY 1385
USDCAD 443
XAUUSD 364
USDCHF 335
GBPCAD 139
GBPAUD 122
AUDUSD 96
EURCAD 95
EURAUD 81
AUDNZD 51
AUDCAD 49
EURGBP 36
NZDCAD 30
EURCHF 20
USTEC 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.2K
GBPUSD 1.6K
USDJPY 83
USDCAD 136
XAUUSD 229
USDCHF -245
GBPCAD 86
GBPAUD 33
AUDUSD 126
EURCAD -2
EURAUD 17
AUDNZD 41
AUDCAD 40
EURGBP -9
NZDCAD 42
EURCHF 5
USTEC -77
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 9.7K
GBPUSD 48K
USDJPY 18K
USDCAD 1.3K
XAUUSD 8.4K
USDCHF -31K
GBPCAD 1.9K
GBPAUD 5.4K
AUDUSD 3.2K
EURCAD 539
EURAUD 3.9K
AUDNZD 3.5K
AUDCAD 1.5K
EURGBP -4
NZDCAD 2.8K
EURCHF 461
USTEC -7.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +179.52 EUR
Worst Trade: -205 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +61.20 EUR
Massima perdita consecutiva: -213.24 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live09
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 8
Mtrading-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.35 × 98
TMGM.TradeMax-Live4
0.37 × 52
ICMarketsSC-Live27
0.55 × 298
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
ICMarketsSC-Live08
0.64 × 1665
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.65 × 168
VantageFXInternational-Live 6
0.67 × 9
ICMarkets-Live16
0.82 × 159
ICMarketsEU-Live17
0.85 × 89
TMGM.TradeMax-Live2
0.87 × 364
ICMarkets-Live12
0.89 × 84
ICMarkets-Live14
0.95 × 113
Exness-Real9
1.00 × 82
ICMarketsSC-Live15
1.03 × 132
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 20595
ICMarketsSC-Live06
1.07 × 2664
Safe autotrading signal, 

This settings is for same and regular increasing account

Our advice is to start with 2k$/€ minimum, target is between 5% and 15% monthly

Non ci sono recensioni
2025.07.01 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 08:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 15:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.16 14:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 07:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 12:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 12:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 13:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 08:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 21:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 16:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.07.18 16:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 21:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 14:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Family Safe Trading 1
30USD al mese
192%
0
0
USD
3.6K
EUR
149
98%
10 339
82%
91%
1.30
0.28
EUR
49%
1:500
